Universal сотрудничает с Big Hit и YG Entertainment, чтобы инвестировать в глобальную потоковую платформу.

Universal Music Group сотрудничает с двумя гигантами K-Pop – Big Hit Entertainment и YG Entertainment – чтобы инвестировать в новую цифровую платформу потокового вещания с амбициями «в глобальном масштабе».

Big Hit Entertainment объявили, что и YG, и UMG приобрели долю в KBYK Live, совместном предприятии, созданном Big Hit и Kiswe в прошлом году.

Впоследствии в сентябре KBYK Live запустила VenewLive, платформу для потокового вещания.

Инвестируя в акции, YG и UMG заявляют, что они будут способствовать дальнейшему расширению VenewLive, «так, чтобы в нем мог участвовать ряд артистов, в том числе те, кто подписал контракт с UMG и YG».

В пресс-релизе добавлено, что в результате этой транзакции VenewLive, как ожидается, обеспечит защиту всемирно известных исполнителей и высококачественный контент, представленный Big Hit, YG и UMG, при дальнейшем расширении платформы за счет использования технологий Kiswe, включая мульти- показать прямые трансляции.

PR продолжает: «Благодаря поддержке передовых технологий Kiswe, VenewLive может настроить каждый концерт, чтобы он соответствовал индивидуальности и характеристикам каждого артиста, обеспечивая при этом новаторские и творческие впечатления от выступления, чтобы фанаты могли наслаждаться контентом своего любимого исполнителя в уникальном, оригинальном и персонализированном виде. путь.”

Big Hit заявляют, что технология VenewLive использовалась на двух рекордных интернет-концертах BTS в прошлом году: “BANG BANG CON The Live” и “MAP OF THE SOUL ON: E” в июне и октябре соответственно.

Первый привлек одновременную аудиторию, достигшую максимума в 756 000 человек, а второй – в общей сложности 993 000 зрителей по всему миру.

Генеральный директор KBYK Live Джон Ли сказал: «VenewLive уже транслировал несколько крупномасштабных шоу в прошлом году и предоставил фанатам уникальный иммерсивный музыкальный опыт, который может быть доставлен с помощью наших передовых технологий, включая 6 углов обзора, разрешение 4K и многое другое.

«Наша технология будет ключом к тому, чтобы дать поклонникам возможность почувствовать себя ближе к артистам и помочь артистам выразить свою энергию на цифровой сцене», – добавил он.

Главный операционный директор YG Entertainment Сон Джун Чой сказал: «Мы рады этим инвестициям, поскольку наша компания с несколькими артистами, соревнующимися на мировой арене, обеспечила высококачественную платформу с передовыми технологиями».

Он добавил: «Мы продолжим делать все возможное, чтобы предоставлять более интерактивный опыт и новые услуги глобальной аудитории».

Бойд Мьюир, исполнительный вице-президент UMG, финансовый директор и главный операционный директор, сказал: «Мы рады присоединиться к Big Hit, YG и Kiswe в качестве партнеров в KBYK, поскольку мы стремимся помочь в развитии возможностей и опыте прямых трансляций для артистов UMG и их поклонников сегодня и в будущее.

«Прошедший год показал, что потребность в надежных и инновационных прямых трансляциях как никогда остро стоит. VenewLive предлагает одни из самых творческих и запоминающихся возможностей для современных артистов по глобализации своего искусства и выступлений, призванных улучшить сообщество и улучшить впечатления фанатов».

Майк Чаппель, генеральный директор Kiswe, сказал: «Мы разрабатываем технологию потокового видео и взаимодействие с фанатами с 2013 года, и мы рады использовать эту цифровую технологию, чтобы выйти за пределы стадиона, чтобы помочь артистам представить свои выступления своим фанатам по всему миру, и чтобы эти фанаты чувствовали себя участниками вечеринки. Мы поддерживаем вечеринки с оплатой за просмотр с участием некоторых из крупнейших артистов мира и стремимся доставить невероятные впечатления каждому фанату ».

Генеральный директор Big Hit Global Линзо Юн сказал: «Попытки Big Hit максимально улучшить впечатления фанатов – это не только развлечения, но и внедрение различных технологий. KBYK также является частью этих усилий».

Он добавил: «Наша мечта и наша цель – предоставить новейшие технологии, доступные в настоящее время, чтобы фанаты могли наилучшим образом воспринимать контент исполнителя при любых обстоятельствах. Мы продолжим изучать, как новые технологии и попытки в различных областях могут оказать положительное влияние на активное расширение и представление нашего опыта поклонников ».Музыка работает во всем мире