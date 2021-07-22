Untitled Ventures присоединяется к борьбе за стартапы в России и Восточной Европе с войной на 118 миллионов долларов

Простите, господин Путин, но идет гонка за основателями России и Восточной Европы. А теперь эти ужасные капиталисты на коррумпированном Западе начинают опережать оппозицию! А если серьезно … буквально на днях фонд в 100 миллионов долларов Нацелено на русскоязычных предпринимателей Он появился, и другие умножились.

Сейчас в Лондоне Безымянные проекты Он планирует присоединиться к их борьбе со 100 миллионами евро / 118 миллионами долларов. Второй Фонд для инвестиций в «перспективные стартапы в области глубоких технологий с восточноевропейскими основателями».

В Untitled говорится, что он нацелен на предпринимателей, которые хотят переместить свой бизнес или уже имеют штаб-квартиры в Западной Европе и США. Это вместе со всеми другими иностранными инвесторами – по моему опыту – всегда желает и желает слушать основателей из России и Восточной Европы, которые часто известны своим техническим мастерством.

Untitled будет нацелен на стартапы в сфере B2B, искусственного интеллекта, агротехники, медицины, робототехники и управления данными с подтвержденной привлекательностью из стран Балтии, Центральной и Восточной Европы и стран СНГ или уже созданных в Западной Европе.

Среди LP в фонде – Владимир Веденев, основатель Global Network Management>. Untitled утверждает, что у него есть партнеры: Google, Telegram Messenger, Facebook, Twitch, DigitalOcean, IP-Only, CenturyLinks, Vodafone и TelecomItaly.

Оскар Стаховяк, управляющий партнер Untitled Ventures, сказал: «С более чем 10 единорогами, 1 млрд евро венчурного финансирования только в 2020 году и историями успеха, такими как Veeam, Semrush и Wrike, новые стартапы из быстрорастущих регионов – лучший вариант для сосредоточения на. Ранние инвестиции для нас. Благодаря тому, что мы уделяем большое внимание науке, технологиям, инженерии и математике (STEM) в системе образования, и почти миллион высококвалифицированных разработчиков, у нас есть прекрасная возможность найти и поддержать восходящих звезд региона. ”

«Мы верим в экономическую эффективность и в то же время выполняем социальную задачу по привлечению технологических проектов с большой научной составляющей из экономически нестабильных стран бывшего Советского Союза, таких как, прежде всего, Беларусь, Россия и Украина, но не только с точки зрения увеличения продаж на мировом рынке и не только с точки зрения помощи им со штаб-квартирой в Европе, чтобы они могли получить следующие инвестиции ».

История продолжается

Он добавил: «У нас есть большой опыт, накопленный ранее в первом портфеле первого фонда, не только в структурировании бизнеса в европейских странах, таких как, например, Люксембург, Германия, Великобритания, Португалия, Кипр и Латвия, но и на самом деле. перемещение стартап-команд таким образом, чтобы они уже считались проживающими полностью в Европе и мире.

Честно говоря, создавать крупные стартапы из Восточной Европы по-прежнему сложнее, чем следовало бы, в основном из-за нехватки местного капитала. Однако это меняется: недавно были запущены фонды ЦВЕ, например Венчурные партнеры Vitosha И Launchub Ventures, и вырвалась из Румынии, которая была UIPath.

Команда безымянных проектов:

• Константин Сенючин, предприниматель в сфере серийных технологий.

• Оскар Стаховяк, опытный управляющий фондом

• Мари Глазкова, ветеран PR и коммуникаций

• Антон Антич, ранний инвестор и бывший вице-президент Veeam, швейцарской компании по управлению облачными данными.

Приобретена Insight Venture Partners за 5 миллиардов долларов.

• Юлия Дружникова, имеющая опыт работы с глобальными технологическими компаниями.

• Марк Коули, более 20 лет проработавший в сфере частных и публичных инвестиций в Центральной и Восточной Европе / России.

Ключевые моменты портфеля проектов без названия – Fund One

• размер: Механизм прогнозирования объемов на базе искусственного интеллекта, базирующийся в Германии.

• чистое приложение – Приложение для спонтанных и безличных знакомств, базирующееся в Португалии.

• Комплексная реформа – Эффективные дроны для коммерческого использования, базирующиеся в Латвии,

• она счастлива – Находится в Польше

• SuitApp – Предложения по сочетанию и подбору на основе ИИ для розничной торговли модной одеждой в Сингапуре.

• Сарфан, распознавание искусственного интеллекта, США

• Здравствуй дорогой – Помощник родителей, проживающий в США

• foximplant – Платформа облачной коммуникации для передачи голоса, видео и обмена сообщениями, базирующаяся в США (я ушел)