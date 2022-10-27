US Eagles сталкиваются с неоспоримыми проблемами, пытаясь играть на постоянной основе.

метатель копья Кара Вингер Она призналась, что поддалась затянувшимся схваткам, но девятикратная чемпионка США настаивает, что ее последний соревновательный сезон не был предназначен для того, чтобы превратить ее последний соревновательный сезон в шоу моментов «carpe diem».

«Я откладываю на все 100 процентов», — сказал 36-летний вингер On Her Turf. «Я давно сказал: единственное, где я не останавливаюсь, — это тренировки и метание копья, но это не похоже на правду в реальных соревнованиях».

Ванкувер, штат Вашингтон, представлял сборную США на четырех Олимпийских играх и шести чемпионатах мира. Но только в ее шестом и последнем броске в июле прошлого года — в ее последнем выступлении на чемпионате мира — Венгер выполнила бросок, который сделал ее имя в книге рекордов, выиграв серебро и став Первая американка, завоевавшая медаль чемпионата мира по метанию копья..

Она помнит свой последний бросок на культовом стадионе «Хейуорд Филд» в Юджине, штат Орегон, как «самое важное», от чего она решила уйти в отставку в этом сезоне, «приближается к этому последнему броску». Единственное абсолютное время в моей жизни, когда у меня был шанс получить медаль, так что лучше сделать это сейчас».

Победа на чемпионате мира повлекла за собой всплеск работоспособности. В августе она выиграла чемпионат NACAC (ее второй титул NACAC) на Багамах, показав лучший результат сезона в беге на 64,68 метра. Вингер побила эту отметку менее чем через две недели, показав 68,11 м на станции Бриллиантовой лиги в Брюсселе, побив личный рекорд своей 12-летней девочки и установив новый рекорд США.

«Это была просто идеальная ночь: условия были невероятные, я вспомнил встречу с Брюсселем. Мне было очень комфортно, потому что это не чемпионат мира или финал Бриллиантовой лиги. Это просто встреча, где я знаю, что мое тело в порядке, и моя техника действительно хороша, моя серия была хорошей, почему бы тебе не воспользоваться этим моментом? «

Она завершила свою карьеру, выиграв финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где ее победа на 64,98 метра стала шестой лучшей в ее карьере.

Подъем на пьедестал чемпионата мира и установление рекорда США в возрасте 36 лет являются одними из самых ярких моментов ее карьеры. Уингер говорит, что ушла бы на пенсию, все еще довольная своей карьерой, даже без выступлений на подиуме в этом году.

«Послание всегда было таким: путешествие имеет ценность даже без медалей», — сказала она. «Поэтому, когда я получил медаль, а затем произошли все эти замечательные вещи, я подумал: «О, но это было действительно круто». «

«Я думаю, что это, вероятно, моя любимая часть — я на самом деле пришел к абсолютному спокойствию в своей карьере, а потом все это произошло, и я до сих пор почти не могу в это поверить … Я надеюсь, что люди продолжают слышать, что я помните все предыдущие моменты. Я хочу, чтобы все всегда было правильно и в центре внимания».

Действительно, это было тусклое выступление на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, которое привело к тому, что Венгер считает самым особенным моментом в своей карьере, когда она была выбрана знаменосцем сборной США на церемонии закрытия.

«За то, что не вышел в финал, [I was] — говорит Венгер, ее голос задыхается от эмоций. «Самые удивительные сообщения, которые я получил, были от людей, которые не выигрывали медали на Олимпийских играх, которые говорили: «Этот выбор оправдывает мое путешествие». «

«Для меня это всегда было связано с сообществом и отношениями … так что это звучит более правдоподобно для моего пути, чем эта забавная, неожиданная вишенка на вершине».

Уингер также рассматривает свой путь как личное развитие, отмеченное травмами и стойкостью, но подкрепленное самопознанием и уверенностью, которые она приобрела в этой борьбе. Она вернулась после двух серьезных травм в своей карьере, порвала левую переднюю крестообразную связку на олимпийских испытаниях в США в 2012 году, а затем повторно разорвала ее в 2020 году. боль», и пусть это направит ее реабилитацию и облегчит боль. Фактор страха.

«Я была так счастлива на каждой тренировке, что снова могла нормально двигаться», — сказала она о своем возвращении к тренировкам. «…Я забыл, как весело было не получить травму, и это действительно помогло мне, как я тренировался. Мне очень понравились беговые части, механика спринта и вещи, которые я не мог делать в 2021 году, и я был в любом случае успешный, но я действительно пытался соответствовать тем частям, которые я добавил в 2022 году».

Уингер отметила, что она также более вдумчиво подходит к тренировкам, прижав мужа и коллегу по легкой атлетике. Росс Вингер в качестве одного из ее тренеров в ее последнем сезоне.

«Я действительно намеренно тратил свое время, и я знаю, как быстро это происходило», — говорит Уингер. «Я думаю, что это то, с чем я боролся — я много отдаю своему времени, но, возможно, я был более эгоистичен, чем в прошлом, и это было хорошо для меня (в этом сезоне).

«Это не эгоистично, но как женщина, вы просто говорите «да» многим разным вещам, и я, наконец, пошла на терапию и действительно задумалась о том, куда я иду, что я собираюсь делать и почему… он хотел хорошо провести время. Это было моим ожиданием».

Выиграв финал Бриллиантовой лиги, Вингер смогла попрощаться с чемпионатом мира 2023 года в Будапеште, если бы захотела его использовать. Но сейчас она с нетерпением ждет начала следующей главы своей карьеры в качестве старшего директора по интегрированному маркетингу влиятельных лиц. паритеторганизация, занимающаяся устранением гендерного разрыва в оплате труда в спорте.

«Думаю, это еще предстоит увидеть, но я не могу придумать никаких результатов, которые сделали бы меня более удовлетворенным своей карьерой», — говорит Уингер.

Алекс Аззи, редактор On Her Turf, внес свой вклад в этот отчет.