US Open: Джек Дрейпер побеждает в дебюте, а Стефанос Циципас терпит шоковое поражение | новости тенниса

Джек Дрейпер одержал свою первую победу на Открытом чемпионате США по теннису над Эмилем Россовоори, чтобы организовать матч второго раунда с Феликсом Оже-Алиассимом, занявшим шестое место.

Пока все взоры были прикованы к Серене Уильямс и Артуру Эшу, Дрейпер безжалостно начал работу над девятым кортом, одержав победу над Финном Россовоори со счетом 6-4, 6-3, 6-3.

Хотя это была первая игра Дрейпера среди взрослых во Флашинг-Медоуз, стремительный взлет этого сезона уже рассматривался как тот, кого следует избегать в лотерее.

То же самое можно сказать и о Росовори, который в 49 лет занимал четвертое место после Дрейпера и этим летом победил 20-летнего лондонца в Квинсе.

Но здесь Дрейпер показал свой темп совершенствования, воспользовавшись представившимися ему возможностями.

Он реализовал все пять созданных им брейк-пойнтов и отказался от подачи только один раз, чтобы назначить захватывающий матч во втором раунде против канадца Оже Алиассима.

«Это мой третий мейджор и второй по заслугам, — сказал Дрейпер. — Я бы сказал, что это действительно важная победа для меня».

«Он принимал меня в Квинсе, он провел там отличную игру, поэтому перед игрой у меня определенно были сомнения.

«Но я гордился тем, как справился со своим первым приездом сюда, и думал, что вел тяжелую игру.

«Думаю, я все еще могу лучше играть в теннис, но морально и физически это было хорошее выступление».

Действующий чемпион Медведев начинает гладко, Циципас возвращается домой

обладатель титула Даниил Медведев Он также удачно начал свою кампанию на US Open, но «полумертв». Стефанос Циципас Он потерпел внезапное поражение от рук Даниэля Элахи Галана.

Дело было не просто в проигрыше, а в том, как удивительно было то, что Циципас, один из пяти игроков, которые могли завершить турнир номером один в мире, проиграл в первых 11 матчах.

Оттуда он собрался с силами и взял третий сет, но колумбийцу Галану, занявшему 94-е место, не было отказано в лучшей победе в его карьере, и он, наконец, набрал девятое матч-пойнт и выиграл 6-0, 6-1, 3-6. , 7-5 победа.

Циципас получил лечение правой руки, но не стал использовать это в качестве оправдания, сказав: «Я был очень взволнован перед началом Открытого чемпионата США, потому что знал, что могу использовать этот турнир, чтобы приблизиться к первому номеру.

«Было бы так странно, если бы это не пришло мне в голову, потому что это то, чего я хотел с детства, и я знаю, что теперь у меня есть шанс сделать шаг вперед. Просто все пошло не так, как планировалось.

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Стефанос Циципас изо всех сил пытался продвинуться вперед, поскольку он проиграл свои первые 11 матчей матча первого круга.





«Мои руки так устали, от моих ударов ничего не получалось. Он очень хорошо возвращался. Он проделал отличную работу, полностью контролируя ход матча. мертвых.»

У Медведева таких проблем не было, проиграв всего шесть матчей в победе со счетом 6-2, 6-4, 6-0 над американцем Стефаном Козловым.

Россиянин, который 12 месяцев назад победил Новака Джоковича и выиграл свой первый титул Большого шлема, надеется развить свои положительные воспоминания.

«Я определенно не хочу их забывать. [of] «Дополнительное давление, но в основном я его не чувствую», — сказал он.

«Я знаю, что хочу играть хорошо, а если нет, то не буду утруждать себя завоеванием титула в прошлом году, я буду разочарован тем, что в этом году у меня не получилось.

«Это определенно придает мне уверенности, потому что я всегда играл здесь хорошо. Я помню, что в прошлом году было несколько сумасшедших игр. Все они были на очень высоком уровне от меня. Это то, чем я хочу продолжать заниматься в этом году».

Киргиос побеждает в парном разряде партнера и лучшего друга Кукинакиса

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Ник Киргиос и Танаси Кокинакис встретились в товарищеском матче первого круга US Open





Ник Киргиос Раньше это было главным событием, но на этот раз он хорошо справился с ролью дублера, когда он последовал за Сереной Уильямс к Артуру Эшу и победил партнера по парному разряду и хорошего друга Танси Кокинакис 6-3.

6-4 7-6 (7-4).

В прошлом году финалист Уимблдона вылетел в первом раунде, но на этот раз справился с работой чуть более чем за два часа, прыгнув в воздух и нанеся удар сверху, закрепив в основном обычный первый сет после того, как сломал Коккинакиса в предпоследнем матче. .

Киргиос разгромил Кокинакиса, любившего открывать второй сет, выпустив 14 победителей — вдвое больше, чем его противник — в относительно оригинальном шоу.

Не готовый проиграть без боя, незасеянный Кокинакис сделал 10 эйсов в финальном сете, но это был просто не лучший матч для Киргиоса, который растратил только два из своих очков на первой подаче.

«Я думал, что сыграл первые два сета очень хорошо», — сказал австралиец.

«Когда мы смотрели жеребьевку, это было похоже на кошмар. Мы никогда не хотели играть друг с другом.

«Я не могу дождаться, когда выйду с ним на правую сторону сетки и сыграю в парном разряде через пару дней. Надеюсь, это больше никогда не повторится, но я очень рад двигаться дальше».

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