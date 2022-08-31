US Open: защита титула Эммы Радокано заканчивается поражением Ализе Корне | британец надеется, что Brexit будет «с чистого листа» | новости тенниса

Защита титула Эммы Радокано на Открытом чемпионате США с первым препятствием закончилась кошмарным последовательным поражением от француженки Ализе Корнет на Flushing Meadows в Нью-Йорке.

В прошлом году Радокано не проиграл ни одного сета в 10 матчах, но в бурный нью-йоркский вечер на нем сфолили, проиграв 6-3 6-3.

Рейтинг 19-летней теннисистки теперь упадет примерно до 80, но после года, который был далеко не легким, она может почувствовать облегчение, что момент упущен, и она может стремиться заложить более прочную основу для своей теннисной карьеры.

Радукану, который не проиграл ни одного сета в 10 матчах прошлого года, несмотря на свое разочарование, приветствовал чистый лист, который принесет это поражение.

«Очевидно, это очень разочаровывает, мне очень грустно уезжать отсюда. Это, наверное, мой любимый», — сказал Радокано.

«Но почему-то я также рад, что это чистый лист. Я собираюсь сбросить рейтинг. Поднимитесь обратно. Цель будет немного не в моей спине».

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Действия второго дня Открытого чемпионата США: защита титула Эммы Радокано закончилась в первом раунде, Рафаэль Надаль одержал победу, а Наоми Осака потерпела поражение.



«Вы проделали действительно хорошую работу, в частности, за последние шесть недель. Я с нетерпением жду возможности постоянно объединять эти недели, а потом посмотрим, что из этого выйдет.

«С точки зрения перспективы, на самом деле, когда мне было 19 лет, у меня не было плохого года. Чтобы быть в топ-100, если бы вы сказали мне это год назад, я бы согласился».

Поклонники на малолюдном стадионе Луи Армстронга аплодировали Радокано стоя, приветствуя возвращение своих неожиданных героев.

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Действие второго дня Открытого чемпионата США, когда Карлос Алькарас стал моментом волшебства в его победе над Себастьяном Баезом и Винус Уильямс, вылетевшими в первом раунде.



Вирджиния Уэйд, с изумлением наблюдавшая за прошлогодним успехом Радукану, вернулась на поле, а главное отличие сейчас в подростковом лагере поддержки в Кенте – это присутствие россиянина Дмитрия Турсунова, который пробует себя в поисках постоянного тренер.

Ветер повлиял на соревнование с самого начала, и Радукану было особенно трудно вернуть то же самое.

Стиль свободного замаха, который заставлял противников раскачиваться плоскостопием, но говорил в укреплении решимости быть впереди.

В прошлом году она не проигрывала больше пяти геймов в сете, но Корнет вышла с правой стороны после трех брейков подряд, повела 5-3 в первом гейме и продемонстрировала отличные защитные способности, чтобы завершить сет.

Француженка, сыгравшая рекордные 63 турнира Большого шлема, провела один из лучших сезонов в своей карьере, выиграв первый долгожданный первый крупный четвертьфинал в Австралии, прежде чем прервала беспроигрышную серию Иги Святек из 37 матчей на Уимблдоне.

Радукану воспользовалась медицинским временем, чтобы получить волдыри на пальцах и снова включить передачу, чтобы начать второй сет.

Корнет начислял много бесплатных очков из-за двойных ошибок, однако, поскольку 32-летний футболист был недоволен тем, что закрыл крышу во время игры, Радукану провел три игры подряд.

Но ей не удалось удержать перевес, и Корнет прорвался стрелами падающих выстрелов и улетел за победой.

Радукану – Корнет: Статистика матча радукано Статистика матча Корнет 2 тузы 1 2 двойные ошибки 9 50% Процент выигрыша на первой подаче 64% 30% Процент выигрышей на второй подаче 38% 15-й Всего победителей 22 31 непреднамеренные ошибки 22 51/117 Общее количество выигранных очков 66/117

Сватик продвигается вперед, но чемпион Уимблдона выбывает

номер 1 в мире Ига Святек Он прошел во второй раунд, одержав комфортную победу над Ясмин Паолини.

Святек не была в отличной форме с тех пор, как ее карьера с 37 победами закончилась на Уимблдоне, но она без труда обыграла итальянку Паолини со счетом 6:3, 6:0 в изнуряющих условиях на Флашинг Медоуз.

«Я чувствую, что мне становится лучше», — сказал Поул. «Посмотрим, продолжу ли я это».

Святек будет стремиться улучшить свое лучшее выступление в Нью-Йорке на сегодняшний день, которое было достигнуто в прошлом году, когда она дошла до четвертого раунда.

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина стала ранней жертвой, проиграв отборочные матчи Франции. Клара Боррелл 6-4 6-4.

картина:

Елена Рыбакина упала с первого барьера на Flushing Meadows





Перед турниром Рыбакина сказала, что не чувствует, что с ней обращаются как с чемпионкой Большого шлема, и что пребывание на корте 12 этого не изменит.

бывший чемпион Слоан Стивенс Она боролась со сета, чтобы победить Грейт Менин 1-6, 6-3, 6-3, а Каролина Плишкова обыграла Магду Линате 6-2, 4-6, 7-6 (10-8).

Четвертое семя Паула Бадуза Ему также пришлось выйти из низкой группы, чтобы обыграть Лесю Цуренко, пока она была шестой сеяной. Арина Соболенко до победы 6-1, 6-3 над Кэтрин Харрисон.

Американское восьмое семя Джессика Пегола Победила Викторию Голубич 6-2, 6-2, выиграв два турнира Большого шлема. Гарбин Мугуруса Он также продвинулся вперед в сетах подряд, победив Клару Таусон 6-3 7-6 (7-5).

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