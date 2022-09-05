US Open: Коко Гауфф выходит в четвертьфинал в Нью-Йорке, пока Кэролайн Гарсия ждет | новости тенниса

Коко Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где встретится с француженкой Кэролайн Гарсия.

Американка квалифицировалась против китаянки Чжан Шуай с победой со счетом 7-5, 7-5 менее чем за два часа, чтобы победить в противостоянии с Гарсией, которая продолжила свой горячий уровень с убедительной победой над Америкой 29 со счетом 6-4, 6-1. Элисон Риске Амритрадж.

Гауфф уже вышла в свой первый финал Большого шлема в этом году на Открытом чемпионате Франции по теннису, и это была бы невероятная история, если бы она смогла выиграть свой первый титул на турнире, где Серена Уильямс была нокаутирована.

Конечно, впереди еще долгий путь, но Гэйв еще не проиграла ни одного сета и продемонстрировала свою конкурентоспособную зрелость в жесткой битве с Чжан, выиграв свои последние четыре матча и сохранив сет-пойнт.

Чжан vs Гауфф: Статистика матча Чанг Статистика матча пустой 2 тузы 5 5 двойные ошибки 8 56% Процент выигрыша на первой подаче 62% 50% Процент выигрыша на второй подаче 48% 3/9 Выиграно переломных моментов 5/11 26 Всего победителей 33 29 непреднамеренные ошибки 25 85 Общее количество выигранных очков 91

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Гауфф достигла еще одной вехи, выиграв свой первый четвертьфинал Открытого чемпионата США.





«Это безумие», — сказал Гофф. «Я имею в виду, что «Эш Стэдиум» приветствует мое имя, я пытался не улыбаться на скамейке запасных при последней замене, я пытался оставаться в моменте. Но в моей голове я улыбался.

«Я не могу поверить, что вы, ребята, говорите это. Это безумие».

В битве между самым молодым игроком, оставшимся в лотерее, 18-летним Гауффом, и самым старшим, 33-летним Чжаном, китаец выглядел острее на первых этапах, нарушив преимущество 2-0. в первой группе.

Но Гав, занявший 12-е место, отбивался потрясающим ударом слева и выиграл первый сет перед захватывающей толпой.

Чжан, человеческая фигура на щите, продолжающая розыгрыши от базовой линии, повела во втором сете со счетом 5: 3, когда Гауфф сломался.

Но Гауфф вернула мяч и повела со счетом 6:5 и выиграла матч-пойнт благодаря своей невероятной скорости, когда она скользила из угла в угол, чтобы поймать фол Чжан в сетку.

Зрители одобрительно скандировали, в то время как Чжан закрыла уши, чтобы заблокировать звук, который был усилен закрытым от дождя потолком на стадионе Артура Эша.

Гауфф скрепил отношения по вине Чжана, прежде чем пара обменялась теплыми объятиями в сети.

Следующим идет Гарсия, который более десяти лет назад Энди Мюррей называл его будущим номером один в мире, но боролся с грузом ожиданий и начал сезон под номером 74.

Ей сейчас 17 лет после фантастического лета, включавшего выход в четвертый раунд Уимблдона, победу над Эммой Радокано на выезде и три титула, последний раз на престижном турнире WTA в Цинциннати.

«Я не чувствую себя тем же человеком, что и пять лет назад», — сказал игрок с 17-м номером, который провел 12 игр подряд. «Конечно, я многому научился. У меня было несколько трудных лет там. Я получил некоторый опыт. Мы много работали, чтобы вернуться на высший уровень. Я очень рад снова оказаться на этом уровне.

Счастье, по-видимому, сыграло ключевую роль в возрождении Гарсии, и она смогла посмеяться над потерей четырех матчболов в длинном финале в воскресенье.

«Для побед, безусловно, полезно быть счастливым, знать, как играть, быть здоровым», — сказала она.

«Я вижу, и с моей командой мы видим, что многое еще можно улучшить, поэтому это дает нам цель продолжать совершенствоваться, продолжать усердно работать. Это вызов каждый день и награда быть здесь сегодня, и Я благодарен за всю тяжелую работу, которую мы проделали».

«Мне нравится играть в теннис жестко и двигаться дальше. Мне нравится, мне нравится играть таким образом, и, кроме того, я рад, что это работает, и это хороший метод для меня».

Жабер впервые достигает четверти

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Пятое семя из Туниски Анас Джабер вырвалось из ямы в первом сете, победив россиянку Веронику Кудерматову.





Пятое семя из Туниса Анас Джабер выбралась из ямы в первом сете, обыграв россиянку Веронику Кудретову со счетом 7:6 (1) 6:4, и впервые заработала себе место в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Жабер отставала со счетом 5:2, поскольку Кудерметова с 18-м номером быстро стартовала с аккуратным ударом слева, который привлек внимание занявшей второе место Уимблдона в сегодняшнем финале на корте Артура Эша.

Но 28-летняя спортсменка смогла найти свой диапазон, чтобы начать доминировать на базовых высотах, и после того, как все остановилось на 5-5, она продиктовала условия на тай-брейке, чтобы взять фрейм.

Жабер, проигравшая в финале Уимблдона казахстанке Елене Рыбакиной, снова пришлось копать глубже, чтобы удержать подачу в начале второго сета, но затем в четвертом гейме случился решающий брейк.

С удаленным на матч Джабером Кудерметова отыграла брейк, но туниска нарушила подачу россиянки в следующем матче и закрыла соревнование.

Джабер встретится с австралийкой Аглой Томлянович, которая также победила соперницу из России Людмилу Самсонову, чтобы впервые выйти в четвертьфинал на стадионе Большого шлема в Нью-Йорке.

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