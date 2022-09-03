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US Open: Ник Киргиос встретится с действующим чемпионом Даниилом Медведевым после выхода в четвертый круг | новости тенниса

3 сентября, 2022
Boleslava Sokolova

Ник Киргиос впервые вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США и устроил впечатляющий поединок с действующим чемпионом Даниилом Медведевым, выиграв подряд по сетам американца Джей Джей Вольфа.

Австралиец взял обычную победу над Вольфом со счетом 6-4, 6-2, 6-3, чтобы подготовиться к воскресной игре с Медведевым, который также сохранил ценную энергию в пятничной победе подряд над Ипином Ву на стадионе Артура Эша. .

Он победил Киргиоса из России в последний раз, когда они встречались менее месяца назад в Монреале, и их встреча была отмечена как один из самых ярких потенциальных матчей Большого шлема с хардкором с тех пор, как было объявлено о ничьей.

«Я хочу играть на самых больших стадионах мира перед миллионами людей, которые транслируются по всему миру», — сказал Киргиос. «Вот где я хочу быть. Вот почему я так много работаю. Это только делает его слаще».

«Я знаю, что многие люди не хотят, чтобы я добился успеха. Я знаю, что многие люди ненавидят мою игру, то, как я делаю вещи, как я это делаю».

Киргиос использовал свою мощную подачу, чтобы завершить матч третьего раунда за результативный час и 56 минут, сделав 21 эйс своему сопернику и отправив более 35 победителей, быстро набрав обороты с пятым геймовым перерывом в первом сете.

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Джей Джей Вульф обменивается рукопожатием с Ником Киргиосом после проигрыша сета.

Был небольшой фейерверк, когда Киргиос защитил семь брейков, с которыми он столкнулся на стадионе Луи Армстронга, получив штраф в размере 7500 долларов за «плевки и громкую ругань» во время встречи второго раунда с французом Бенджамином Понци.

Когда взгляды спортивного мира были прикованы к соседней арене, когда Серена Уильямс драматически проиграла Айле Томлянович в том, что, как многие ожидают, станет ее последним турниром, однобокая победа Киргиоса почти не вызвала фанфар.

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Тем не менее, это была последняя впечатляющая серия Киргиоса, который показывает лучший теннис в своей карьере после победы в Вашингтоне и выхода в свой первый финал Большого шлема на Уимблдоне.

«Нет ничего плохого в том, чтобы проиграть такому игроку, как этот. [Medvedev]— добавил Киргиос. «Но по тому, как я играю, план игры и успех, которого я добился против него в Монреале, я определенно чувствую, что у меня есть шанс побороться.

«Многие ребята не могут сказать это прямо сейчас, идите играть с Медведевым на Открытом чемпионате США. Мы очень уважаем друг друга. Я тоже очень уважаю его тренера. Он отличный парень. любезен со мной. Послушай, я думаю, это будет драка».

Медведев все еще на пути к истории

Медведев квалифицировался в 1/8 финала, одержав победу со счетом 6-4, 6-2, 6-2 над квалификационным китайцем Ву, сделав 12 эйсов и реализовав шесть из своих 12 брейк-пойнтов, с комфортом обойдя 22-летнего игрока.

Реакция Даниила Медведева после победы в мужском одиночном матче на Открытом чемпионате США 2022 года в пятницу, 2 сентября 2022 года, во Флашинге, Нью-Йорк. (Саймон Брути/USTA через AP)
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Даниил Медведев потеряет первое место в мире, победив Ника Киргиоса на Открытом чемпионате США.

«Если вы спросите меня, что я могу улучшить, я не вижу многого», — сказал Медведев о своей защите титула, уже обыграв Стефана Козлова и Артура Риндеркнеха в последних двух раундах. «Может быть, двойных ошибок немного меньше, но это если мы пытаемся что-то копать. Если нет, то совпадение высокое.

«Если я продолжу в том же духе, у меня есть хорошие шансы сделать что-то большое. Но следующий матч будет непростым. Я постараюсь хорошо восстановиться и выложиться на 100% в следующем матче».

Медведев все еще находится на пути к тому, чтобы стать первым игроком, выигравшим подряд титулы US Open с тех пор, как Роджер Федерер потерял пять титулов в период с 2004 по 2008 год, хотя поражение от Киргиоса в следующем раунде приведет к тому, что Медведев потеряет свое первое место в мировом рейтинге. Рафа Надаль после турнира.

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Говоря о своей встрече с Киргиосом, Медведев добавил: «Мы провели отличные матчи. На табло все было очень неровно. У него счет 3:1, но я постараюсь на этот раз сыграть лучше, и это будет отличный матч для людей. смотреть.»

«Я не думаю, что мы друзья. Когда я говорю «друзья», мы не были вместе в пабе. Я чувствую, что мы очень уважаем друг друга. ссоры или что-то еще, что может измениться в любой момент. Мы оба полностью наэлектризованы». Никогда не знаешь, что произойдет в будущем.

«Ник иногда немного отличается от других теннисистов на корте. Это его выбор. Это его жизнь. Не мне его судить».

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