US Open обязуется профинансировать сбор выставочных матчей и 2 миллиона долларов для Украины

Такое расположение создавало нагрузку на раздевалки и другие места общего пользования турниров. Игроки из Украины, такие как Ястремская и Леся Цуренко, говорили о своем беспокойстве по поводу российских и белорусских игроков, некоторые из которых, по их мнению, поддерживают президента России Владимира Путина.

«Мы знаем, насколько он популярен в их стране, — сказал Цуренко о Путине ранее в этом году.

Затем, в апреле, британский парламент поручил Всеанглийскому клубу, который организует Уимблдон, и лаун-теннису, который курирует многие другие турниры в Великобритании, запретить игрокам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях на травяных кортах в июне и июле. За этим последовали клуб и федерация, что побудило теннисные раунды удержать рейтинговые очки Уимблдона и пригрозило штрафами для других турниров.

Российские игроки выразили свое недовольство. Турнир прошел без них, в том числе и с Медведевым, ныне лучшим в мире в мужском одиночном разряде.

Затем, в ходе дальнейшего развития событий, когда Россия усилила блокаду восточной Украины, Елена Рыбакина, родившаяся и выросшая в России, выиграла Уимблдонский чемпионат в женском одиночном разряде. Рыбакина начала представлять Казахстан четыре года назад после того, как бывшая советская республика предложила профинансировать его развитие, подчеркнув бесполезность запрета игроков на основании их национальности. Как и все футболисты из России и Белоруссии, чьи семьи до сих пор живут в этих странах, Рыбакина старалась избегать любых разговоров о войне.

Рублев, Касаткина и ведущие российские и белорусские игроки, включая Азаренко, на прошлой неделе играли в турнирах США.

Как и весной, их матчи проходили в основном без происшествий, а послематчевые комментарии игроки в основном ограничивались теннисом и избегали вопросов о жертвах вторжения или своих чувствах к руководителям своей страны.