US Open: Рафаэль Надаль выбивает Фрэнсис Тиафо в 1/8 финала в Нью-Йорке | новости тенниса

Надежды Рафаэля Надаля на победу в третьем турнире Большого шлема в 2022 году рухнули, когда американка Фрэнсис Тиафо показала превосходный результат и выиграла матч 1/8 финала Открытого чемпионата США в четырех сетах.

Надалю, который гнался за своим 23-м титулом Большого шлема, мешала усталость брюшной полости, которая вынудила его отказаться от участия в преддверии полуфинала Уимблдона в июле, но он продемонстрировал свой характерный боевой дух, чтобы создать захватывающее зрелище на площадке Артура Эша.

Однако удары Тиафо оказались трудными для испанца, и американец вышел из перерыва в четвертом сете, чтобы одержать победу со счетом 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 за три часа и 33 минуты.

Тиафо продвигается к четвертьфиналу в своей карьере, дойдя до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2019 года, и в следующий раз встретится с Андреем Рублевым после того, как в понедельник Кэмерон Норри, посеянный лучшим россиянином, вытеснил два раунда подряд.

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Тиафо дошел до четвертьфинала турнира Большого шлема лишь во второй раз в карьере.





«Я так счастлив, я на грани слез. Я не могу в это поверить», — сказал Тиафо в суде в послематчевом интервью. «Он, безусловно, один из величайших игроков всех времен. Сегодня я показал невероятный теннис, но я действительно не знаю, что произошло».

«Я вышел, не отдав должного уважения Рафе, я вышел, чтобы выиграть теннисный матч перед вами, ребята».

Тиафо – Надаль: статистика матча тиафу Статистика матча Надаль 18 тузы 9 4 двойные ошибки 9 50% Первая передача в процентах 52% 76% Процент выигрыша на первой подаче 73% 60% Процент выигрышей на второй подаче 56% 4/7 Выиграно переломных моментов 2/6 49 Всего победителей 33 28 непреднамеренные ошибки 26 119 Общее количество выигранных очков 110

Хотя он сыграл только одну игру перед US Open после ухода из Уимблдона, Надаль, выигравший Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции в начале этого года, боролся в течение первых трех раундов в Нью-Йорке, чтобы продлить свою победную серию на турнирах Большого шлема до 22 матчей. .

Природа его очевидных физических страданий во время поражения в понедельник оставила сомнения относительно того, сможет ли он снова играть в этом году, поскольку в настоящее время испанец должен появиться на Кубке Лейвера в Лондоне в конце этого месяца.

«Я постараюсь быть морально готовым», — сказал Надаль. «Когда я почувствую, что снова буду готов к соревнованиям, я буду там.

«Теннис — это центральный вид спорта. Вы должны быть очень, очень быстрыми и очень молодыми.

«Я не мог нанести ущерб, к которому привык».

36-летний игрок был не в лучшей форме в первых раундах на Flushing Meadows, и его подача продолжалась в темпе, хотя казалось, что он чувствует себя комфортно, направляя его на удар слева Тиафо.

Хотя Надаль явно не работает на полную мощность, весь матч был ожесточенно конкурентным, а Тиафо использовал свой единственный брейк-пойнт в первом сете, чтобы выиграть 6-4.

Надаль ушел с поля на лечебный тайм-аут в конце первого матча, а во втором вышел более агрессивно и добил до конца, а Тиафо работал над тем, чтобы остаться в нем при счете 4-5.

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Надалю, похоже, помешала травма во время поражения





Ведомый толпой, в которой было много сторонников любого из игроков, Тиафо отказался позволить своему уровню упасть, снова сделав брейк со счетом 3-3, чтобы выйти вперед, прежде чем дважды поймать свою подачу, чтобы восстановить свое лидерство.

В начале 4-го сезона произошла драма, как и в случае с дрэг-пулом, официальные лица турнира приняли решение закрыть крышу стадиона Артура Эша, чтобы избежать повторения сцен ранее в тот же день, когда мокрый корт привел к 45-минутной задержке.

Вместо того, чтобы ждать пять минут, пока крыша была закрыта, было принято решение продолжить игру, и Тиафо, возможно, под влиянием изменившихся условий, был разбит, чтобы вывести Надаля вперед 3: 1.

Американец был явно зол и получил звуковое предупреждение о непристойности после того, как обратился со своей проповедью к рефери Карлосу Бернардсу.

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В четвертьфинале он встретится с Тиафо Андреем Рублевым.





Тем не менее, Тиафо быстро восстановил свою концентрацию, проведя пять игр подряд, в том числе три подряд с подачи, и одержал победу, которая сделает его самым молодым американцем, вышедшим в четвертьфинал US Open с тех пор, как Энди Роддик вышел в четвертьфинал в 2006 году. .

«Когда я впервые вышел на сцену, я почувствовал, что у многих людей было много ожиданий относительно того, что я собирался делать, и тому подобных вещей», — сказал 24-летний парень. «Я не был готов к этому, морально я не был достаточно зрелым для таких моментов, и в последние несколько лет, когда это не зависело от меня, я смог развиваться.

«За моей спиной отличная команда, и я опускал голову. Я доволен тем, кто я есть в жизни в целом. Я могу делать все возможное, делать все по-своему и получать удовольствие от игры». Я люблю.»

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