US Open: Рафаэль Надаль выбивает Фрэнсис Тиафо в 1/8 финала в Нью-Йорке | новости тенниса

Надежды Рафаэля Надаля на победу в третьем турнире Большого шлема в 2022 году рухнули, когда американка Фрэнсис Тиафо показала превосходный результат и выиграла матч 1/8 финала Открытого чемпионата США в четырех сетах.
Надалю, который гнался за своим 23-м титулом Большого шлема, мешала усталость брюшной полости, которая вынудила его отказаться от участия в преддверии полуфинала Уимблдона в июле, но он продемонстрировал свой характерный боевой дух, чтобы создать захватывающее зрелище на площадке Артура Эша.
Однако удары Тиафо оказались трудными для испанца, и американец вышел из перерыва в четвертом сете, чтобы одержать победу со счетом 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 за три часа и 33 минуты.
Тиафо продвигается к четвертьфиналу в своей карьере, дойдя до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2019 года, и в следующий раз встретится с Андреем Рублевым после того, как в понедельник Кэмерон Норри, посеянный лучшим россиянином, вытеснил два раунда подряд.
«Я так счастлив, я на грани слез. Я не могу в это поверить», — сказал Тиафо в суде в послематчевом интервью. «Он, безусловно, один из величайших игроков всех времен. Сегодня я показал невероятный теннис, но я действительно не знаю, что произошло».
«Я вышел, не отдав должного уважения Рафе, я вышел, чтобы выиграть теннисный матч перед вами, ребята».
Тиафо – Надаль: статистика матча
|тиафу
|Статистика матча
|Надаль
|18
|тузы
|9
|4
|двойные ошибки
|9
|50%
|Первая передача в процентах
|52%
|76%
|Процент выигрыша на первой подаче
|73%
|60%
|Процент выигрышей на второй подаче
|56%
|4/7
|Выиграно переломных моментов
|2/6
|49
|Всего победителей
|33
|28
|непреднамеренные ошибки
|26
|119
|Общее количество выигранных очков
|110
Хотя он сыграл только одну игру перед US Open после ухода из Уимблдона, Надаль, выигравший Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции в начале этого года, боролся в течение первых трех раундов в Нью-Йорке, чтобы продлить свою победную серию на турнирах Большого шлема до 22 матчей. .
Природа его очевидных физических страданий во время поражения в понедельник оставила сомнения относительно того, сможет ли он снова играть в этом году, поскольку в настоящее время испанец должен появиться на Кубке Лейвера в Лондоне в конце этого месяца.
«Я постараюсь быть морально готовым», — сказал Надаль. «Когда я почувствую, что снова буду готов к соревнованиям, я буду там.
«Теннис — это центральный вид спорта. Вы должны быть очень, очень быстрыми и очень молодыми.
«Я не мог нанести ущерб, к которому привык».
36-летний игрок был не в лучшей форме в первых раундах на Flushing Meadows, и его подача продолжалась в темпе, хотя казалось, что он чувствует себя комфортно, направляя его на удар слева Тиафо.
Хотя Надаль явно не работает на полную мощность, весь матч был ожесточенно конкурентным, а Тиафо использовал свой единственный брейк-пойнт в первом сете, чтобы выиграть 6-4.
Надаль ушел с поля на лечебный тайм-аут в конце первого матча, а во втором вышел более агрессивно и добил до конца, а Тиафо работал над тем, чтобы остаться в нем при счете 4-5.
Ведомый толпой, в которой было много сторонников любого из игроков, Тиафо отказался позволить своему уровню упасть, снова сделав брейк со счетом 3-3, чтобы выйти вперед, прежде чем дважды поймать свою подачу, чтобы восстановить свое лидерство.
В начале 4-го сезона произошла драма, как и в случае с дрэг-пулом, официальные лица турнира приняли решение закрыть крышу стадиона Артура Эша, чтобы избежать повторения сцен ранее в тот же день, когда мокрый корт привел к 45-минутной задержке.
Вместо того, чтобы ждать пять минут, пока крыша была закрыта, было принято решение продолжить игру, и Тиафо, возможно, под влиянием изменившихся условий, был разбит, чтобы вывести Надаля вперед 3: 1.
Американец был явно зол и получил звуковое предупреждение о непристойности после того, как обратился со своей проповедью к рефери Карлосу Бернардсу.
Тем не менее, Тиафо быстро восстановил свою концентрацию, проведя пять игр подряд, в том числе три подряд с подачи, и одержал победу, которая сделает его самым молодым американцем, вышедшим в четвертьфинал US Open с тех пор, как Энди Роддик вышел в четвертьфинал в 2006 году. .
«Когда я впервые вышел на сцену, я почувствовал, что у многих людей было много ожиданий относительно того, что я собирался делать, и тому подобных вещей», — сказал 24-летний парень. «Я не был готов к этому, морально я не был достаточно зрелым для таких моментов, и в последние несколько лет, когда это не зависело от меня, я смог развиваться.
«За моей спиной отличная команда, и я опускал голову. Я доволен тем, кто я есть в жизни в целом. Я могу делать все возможное, делать все по-своему и получать удовольствие от игры». Я люблю.»
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