US Open: Энди Мюррей и Серена Уильямс лидируют в день открытия Flushing Meadows в Нью-Йорке | новости тенниса

Ожидайте слезы, аплодисменты, волнение и разлив, когда Энди Мюррей и Серена Уильямс выйдут на корт, чтобы возглавить действие в день открытия Открытого чемпионата США.

40-летняя американка, 80-я ракетка мира, встретится с черногорцем Денкой Ковинич в ночном матче на стадионе Артура Эша (полночь в Великобритании), и все внимание будет приковано к мировой суперзвезде, которая ранее в этом месяце подтвердила, что она «развивается». «прочь. о теннисе.

Будет ли Серена раскачиваться? Когда Серена Уильямс выиграла свой 23-й титул Большого шлема в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году, казалось неизбежным, что она побьет рекорд Маргарет Корт (24). В свой 41-й день рождения Уильямс решила, что пора уезжать. Она все еще могла создать отличный финиш, выбыв из игры после того, как, наконец, набрала 24, но после победы только в одном одиночном матче после Открытого чемпионата Франции прошлым летом это кажется далекой мечтой. Когда ее чемпионат закончится, один из самых больших соперников когда-либо захочет выйти на свинг.

Ожидается, что US Open станет последним турниром для 23-кратного чемпиона Большого шлема, и хотя сказки ассоциируются с Нью-Йорком, Мюррей говорит, что турнир этого года должен вращаться вокруг выдающейся карьеры Уильямс.

«Она и Зара оказали огромное влияние на спорт. Они сняли фильмы об их карьере, получившие премию Оскар», — сказал Мюррей, имея в виду победу Уилла Смита в номинации «Лучший актер» за роль их отца Ричарда в фильме «Король Ричард».

«Серена намного больше, чем теннис. Она звезда спорта мирового класса, которая подходит практически везде, куда бы она ни пошла, и я думаю, что она будет величайшим игроком всех времен».

«Последние несколько лет она почти не играла, поэтому ожидания от ее карьеры должны быть очень низкими, но празднование ее карьеры должно быть действительно высоким. Может быть, на этой неделе вы хотите повторить все, чего она достигла после

Действительно классное прощание, и это праздник, а не действительно огорчение, потому что это конец».

превзойти своих конкурентов

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Похоже, что Серена Уильямс завершит свою карьеру на 23 крупных турнирах, не дотянув до рекордного показателя Маргарет Корт.





У Уильямс есть рекорд побед над всеми 22 игроками, с которыми она встречалась 10 или более раз — список людей, охватывающий более 15 лет от самого старшего до самого молодого и обладатель 43 титулов Большого шлема.

Серена сыграла больше всего матчей против своей старшей сестры Винус, выиграв 19 из 31 матча, включая семь из девяти финалов турниров Большого шлема.

Следующими по распространенности ее соперницами являются Виктория Азаренко и Мария Шарапова, с которыми она встречалась 23 и 22 раза соответственно.

Уильямс побеждала Шарапову чаще, чем кто-либо другой, и имеет рекорд поражений 20-2.

Она проиграла Шараповой два из трех своих первых матчей, в том числе финал Уимблдона 2004 года, когда россиянке было 17 лет, но выиграла следующие 19 встреч, проиграв по пути всего три сета.

Увидеть несколько поколений

Уильямс сыграла 1011 матчей в WTA Tour, встречаясь с соперниками, родившимися каждый год с 1966 по 2003 год.

Благодаря своему долголетию — в конце сентября ей исполнился 41 год — Уильямс провела две трети (66 процентов) своих матчей против более молодых игроков.

У Уильямс 87-процентный процент побед против более молодых игроков по сравнению с 80 процентами против тех, кто родился до нее.

Она пережила свой самый успешный период после 30 лет, выиграв 10 крупных турниров менее чем за пять лет между Уимблдоном 2012 года и Открытым чемпионатом Австралии 2017 года.

Один короткий суд

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Уильямс провел всего четыре игры в 2022 году и занимает 413-е место в мире.





За исключением чудесной победы на US Open, Уильямс суждено завершить свою карьеру на 23 турнирах Большого шлема, что меньше рекорда Маргарет Корт (24).

Она не могла увеличить свой счет после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2017 году, когда она была на восьмой неделе беременности.

Уильямс пропустила следующие четыре крупных турнира, чтобы родить дочь Олимпию, прежде чем вернуться в теннис в 2018 году. Она доходила до четырех финалов турниров Большого шлема в 2018 и 2019 годах, но каждый раз проигрывала в сетах подряд.

Травмы мешали Уильямс в течение последних двух лет — она провела только четыре игры в 2022 году после 17 игр в 2021 году.

В результате вы вряд ли столкнетесь с игроками в возрасте от 20 до 20 лет.

Всей пятерке лучших в мире в настоящее время 27 лет или меньше, причем четверо из них — Эга Свиятек, Аннетт Контавейт, Паула Бадуса и Онс Жабер — не играли с Уильямс в одиночном разряде.

Проблемы Ченга Мюррея остаются загадкой после того, как тесты прошли без ошибок перед его встречей в первом раунде против аргентинца Франческо Серондоло, занявшего 24-е место.

Шотландец прошел тесты пота, чтобы попытаться разобраться в проблеме, но это не выявило никаких проблем, поскольку он готовился к матчу, который впервые состоится на стадионе Луи Армстронга в понедельник. Присоединяйтесь к нашему игровому блогу с 16:00, чтобы получать обновления в реальном времени..

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Следите за молодой британской суперзвездой Джеком Дрейпером, который сразится с 20-летним Эмилем Россовоори из Финляндии.





талантливый британский парень Джек Дрейпер Эмиль Россовури сталкивается, а Кайл Эдмунд Он возвращается на турнир Большого шлема спустя почти два года из-за травмы колена, которая потребовала трех операций.

Эдмунд, посеянный под номером 666, но вышедший в финал турнира Большого шлема в этом году по защищенной классификации, встретился с Каспером Руудом с пятым номером, который в тяжелой борьбе вышел в финал Открытого чемпионата Франции.

Гарриет Дарт Перед ней также стоит сложный вопрос, когда она встретится с победительницей Гранби Дарьей Касаткиной.

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Следите за US Open на Sky Sports В нашем специальном блоге в прямом эфире мы будем освещать матч за матчем всех самых громких имен, включая Эмму Радукану, Энди Мюррея, Кэмерона Норри, Рафаэля Надаля, Ника Киргиоса и Серену Уильямс.

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