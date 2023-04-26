USAFE передает миссию воздушной гвардии и резервного авианосца в Польшу

Авианосцы Национальной гвардии и резервные силы ВВС США, которые развернуты в Европе, будут действовать в основном с авиабазы ​​​​Бойдс в Польше, что является последней попыткой укрепить присутствие ВВС в Восточной Европе и успокоить союзников по НАТО в регионе.

Переезд с базы ВВС Шпангдалем в Германии в Польшу является частью операции ВВС США «Медная стрела» в Европе, в которой используются танкисты и пилоты из базирующихся в США гвардейских и резервных подразделений, которые добровольно направляются в Европу для поддержки операций по всему континенту. .

Эти перевозчики, базирующиеся в CONUS, путешествуют с членами компонента Air Reserve, которые добровольно взяли на себя обязательства по ротации в Европе. [area of responsibility]Об этом 20 апреля заявил полковник Гэри Додж, советник командующего ВВС Национальной гвардии USAFE-AFAFRICA. пресс-релиз. «Как бездействующие военнослужащие, они добровольно поддерживают это начинание, отвлекая время от своей гражданской работы и семей».

Ранее в этом месяце 931-е воздушное дозаправочное крыло Командования ВВС доставило заправщики KC-46 со своей базы ВВС Макконнелл в Канзасе в Бойдс. Оттуда они были интегрированы с F/A-18 финских ВВС, что, по словам официальных лиц, иллюстрирует, насколько тесно американские пилоты интегрируются с военно-воздушными силами партнеров.

«Взаимодействие и интеграция наших авианосцев США с нашими союзниками по НАТО является наглядной демонстрацией того, как мы ценим наши партнерские отношения и важность повышения нашей оперативной совместимости», — сказал полковник Тимоти Фойер, советник резерва ВВС США при командующем USAFE-AFAFRICA. В пресс-релизе.

Он добавил: «Посмотрите на любую фотографию, на которой KC-135 заправляет польский F-16 или KC-46 заправляет финский F/A-18, и вы сразу поймете, что мы подразумеваем под «совместимостью».

Американский KC-135 Stratotanker 186-го авиакрыла, входящего в состав Национальной гвардии ВВС Миссисипи, заправляет польские F-16 с базы ВВС Бойдс, Польша, в рамках общих учений ВВС США «Медная стрела». Любезное фото.

В ближайшие месяцы в «Медной стреле» примут участие 19 различных подразделений танкеров, базирующихся в США. Подразделения резерва и охраны помогают снизить давление на 100-е заправочное крыло Королевских ВВС в Милденхолле, единственное танкерное подразделение USAFE. Это также возможность для бригад Total Force получить опыт работы вдали от дома.

«С точки зрения Гвардии, это возможность для бригад работать на европейском театре военных действий в течение длительного периода времени», — сказал майор Шей Дики о «Медной стреле» в 2021 году. В то время Дики был начальником отдела текущих операций и планирования 116-й заправочной эскадрильи и командиром отряда «Медные стрелы».

«Рабочая зона здесь очень загружена, поэтому наши молодые команды могут получить часть этого опыта, работая в новой области, и это действительно расширяет наши горизонты для будущей работы на европейском театре военных действий», — сказал он.

Спустя более года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, перемещение «Медной стрелы» в Польшу является частью более масштабных усилий НАТО по сдерживанию наступления России в Восточной Европе.

«Впервые в истории американские войска будут постоянно размещены на восточной стороне Европы, в Польше», — заявил в пресс-релизе посол США в Польше Марк Бжезинский.

Ссылаясь на Тадеуша Костюшко и генерала Казимира Пуласки, двух польских солдат, которые сражались против британцев в войне за независимость США, Бжезинский сказал, что более 10 000 американских солдат и солдат на польских базах сегодня являются последними примерами почти 300-летней традиции Польско-американское военное сотрудничество.

«Американцы принесли жертвы во имя свободы Польши, а поляки принесли жертвы во имя свободы Америки», — сказал он. Сегодня Америка и Польша разделяют одни и те же свободы.