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USAFE передает миссию воздушной гвардии и резервного авианосца в Польшу

26 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

Авианосцы Национальной гвардии и резервные силы ВВС США, которые развернуты в Европе, будут действовать в основном с авиабазы ​​​​Бойдс в Польше, что является последней попыткой укрепить присутствие ВВС в Восточной Европе и успокоить союзников по НАТО в регионе.

Переезд с базы ВВС Шпангдалем в Германии в Польшу является частью операции ВВС США «Медная стрела» в Европе, в которой используются танкисты и пилоты из базирующихся в США гвардейских и резервных подразделений, которые добровольно направляются в Европу для поддержки операций по всему континенту. .

Эти перевозчики, базирующиеся в CONUS, путешествуют с членами компонента Air Reserve, которые добровольно взяли на себя обязательства по ротации в Европе. [area of responsibility]Об этом 20 апреля заявил полковник Гэри Додж, советник командующего ВВС Национальной гвардии USAFE-AFAFRICA. пресс-релиз. «Как бездействующие военнослужащие, они добровольно поддерживают это начинание, отвлекая время от своей гражданской работы и семей».

Ранее в этом месяце 931-е воздушное дозаправочное крыло Командования ВВС доставило заправщики KC-46 со своей базы ВВС Макконнелл в Канзасе в Бойдс. Оттуда они были интегрированы с F/A-18 финских ВВС, что, по словам официальных лиц, иллюстрирует, насколько тесно американские пилоты интегрируются с военно-воздушными силами партнеров.

«Взаимодействие и интеграция наших авианосцев США с нашими союзниками по НАТО является наглядной демонстрацией того, как мы ценим наши партнерские отношения и важность повышения нашей оперативной совместимости», — сказал полковник Тимоти Фойер, советник резерва ВВС США при командующем USAFE-AFAFRICA. В пресс-релизе.

Он добавил: «Посмотрите на любую фотографию, на которой KC-135 заправляет польский F-16 или KC-46 заправляет финский F/A-18, и вы сразу поймете, что мы подразумеваем под «совместимостью».

Американский KC-135 Stratotanker 186-го авиакрыла, входящего в состав Национальной гвардии ВВС Миссисипи, заправляет польские F-16 с базы ВВС Бойдс, Польша, в рамках общих учений ВВС США «Медная стрела». Любезное фото.

В ближайшие месяцы в «Медной стреле» примут участие 19 различных подразделений танкеров, базирующихся в США. Подразделения резерва и охраны помогают снизить давление на 100-е заправочное крыло Королевских ВВС в Милденхолле, единственное танкерное подразделение USAFE. Это также возможность для бригад Total Force получить опыт работы вдали от дома.

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«С точки зрения Гвардии, это возможность для бригад работать на европейском театре военных действий в течение длительного периода времени», — сказал майор Шей Дики о «Медной стреле» в 2021 году. В то время Дики был начальником отдела текущих операций и планирования 116-й заправочной эскадрильи и командиром отряда «Медные стрелы».

«Рабочая зона здесь очень загружена, поэтому наши молодые команды могут получить часть этого опыта, работая в новой области, и это действительно расширяет наши горизонты для будущей работы на европейском театре военных действий», — сказал он.

Спустя более года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, перемещение «Медной стрелы» в Польшу является частью более масштабных усилий НАТО по сдерживанию наступления России в Восточной Европе.

«Впервые в истории американские войска будут постоянно размещены на восточной стороне Европы, в Польше», — заявил в пресс-релизе посол США в Польше Марк Бжезинский.

Ссылаясь на Тадеуша Костюшко и генерала Казимира Пуласки, двух польских солдат, которые сражались против британцев в войне за независимость США, Бжезинский сказал, что более 10 000 американских солдат и солдат на польских базах сегодня являются последними примерами почти 300-летней традиции Польско-американское военное сотрудничество.

«Американцы принесли жертвы во имя свободы Польши, а поляки принесли жертвы во имя свободы Америки», — сказал он. Сегодня Америка и Польша разделяют одни и те же свободы.

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