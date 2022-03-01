USD/RUB поднялся выше 111,00 на фоне краха российской экономики из-за санкций со стороны Запада

Пара доллар/рубль быстро преодолела психологический уровень 100,00 из-за обвала российской экономики.

Более стойкий негативный тон в России будет способствовать укреплению сильного доллара.

Крах российской международной банковской системы Swift ограничил ее экспорт нефти.

Пара доллар США/российский рубль за короткое время преодолела психологический уровень 100,00, поскольку российская экономика начала рушиться после санкций, введенных западными лидерами.

В ответ на российское вторжение в Украину западные лидеры ввели санкции против России, что привело к краху ее международной банковской системы SWIFT, что оказало влияние на местную экономику. Экспорт нефти и энергоносителей прекратился.

Кремль был ограничен в импорте технологий. Граждане России начали ликвидировать свои вклады из банков и финансовых учреждений. Кроме того, ВР объявила о выходе России из российских нефтегазовых инвестиций. Стоит отметить, что BP является крупнейшим иностранным инвестором в России.

Ограничения на экспорт российской нефти затронули и Европу, и других импортеров нефти, но резня, нанесенная российской экономике, не имеет себе равных.

В случае усиления российских военных атак на Украину экономика столкнется с еще большими рисками падения.

Тем временем сенатор США Крис Мерфи от Коннектикута заявил, что «русские отстают от графика». Украинские силы активно сопротивляются Москве, а российская техника и логистика терпят множественные сбои.

Индекс доллара США (DXY) изо всех сил пытается двигаться вверх, но изо всех сил пытается построить пол около 96,85. DXY, вероятно, будет танцевать под мелодию выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в среду. Помимо показаний Пауэлла, DXY будет учитывать данные Индекса менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США от Института управления поставками (ISM), которые должны быть опубликованы во вторник.