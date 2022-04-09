USFL Чтобы слезть с цепей, замерьте первые провалы фишкой в ​​шарике и желтой линией на телевизоре

Гетти Изображений

Когда придет время сделать первый тачдаун в USFL, официальные лица потребуют высокотехнологичного решения вместо низкотехнологичных 10-ярдовых цепей, которые использовались в футболе столетие назад.

В пятницу вечером USFL провела предсезонную игру, в которой дебютировала первая новая система измерения пропущенных ударов, которая сочетает в себе фишку в каждом футбольном мяче с первой желтой полосой, которую фанаты привыкли видеть по телевизору. Видео использования во время предсезонного матча Это сопровождалось заявлением USFL о том, что юношеская лига имеет «измерения первого проигрыша, которые более точны, чем когда-либо».

Однако это может быть неточным. Хотя видеть изображение футбольного мяча и изображение линии, которую нужно захватить, звучит, несомненно, круто — напоминает то, как повторы используются в теннисе, — правда в том, что этот тип технологии отслеживания мяча недостаточно точен, чтобы гарантировать, что первые нижние вызовы будут правильными.

У НФЛ уже есть чип в каждом футбольном мяче, но он использует эти чипы только для отслеживания статистических данных следующего поколения, а не для управления. Это потому, что чипы в середине каждого мяча недостаточно точны, чтобы определить, где находится футбольный мяч на дюйме. Данные хорошо работают как хорошее приближение того, где находится мяч, плюс-минус длина одного фута. Но это не говорит вам, была ли третья попытка едва ли догнала первую попытку, или вы должны столкнуться с четвертым нарушением и дюймом.

Технология воспроизведения хорошо работает в теннисе, потому что теннис — это вид спорта, который помогает ему в основном: меньший размер мяча, сферическая форма мяча и возможность всегда иметь ракурсы камеры с беспрепятственным обзором мяча и линий на мяче. . Теннисный корт идеально подходит для системы воспроизведения. Футбол просто так не работает. Не всегда возможно точно определить местонахождение мяча, когда колено игрока с мячом касается земли, особенно когда огромные люди окружают игрока с мячом и блокируют любой обзор его колена или мяча.

Так что телезрителям, вероятно, сначала понравится наблюдать за роспуском НФЛ, но никто не должен ожидать, что фактический мониторинг мяча будет более точным, чем в НФЛ.