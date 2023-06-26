USOPC прислушается к любому плану МОК относительно участия россиян в Играх в Париже.

26 июня (Рейтер) — Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) безоговорочно поддерживает Украину, но прислушается к любому плану Международного олимпийского комитета (МОК) относительно того, чтобы российские и белорусские спортсмены выступали в качестве нейтральных на Играх 2024 года в Париже. .

По мере приближения Олимпийских игр на Международный олимпийский комитет, спортивные федерации, национальные олимпийские комитеты и правительства усиливается давление с целью пригласить российских и белорусских спортсменов для участия в Играх в Париже.

Международный олимпийский комитет ввел санкции против России и ее союзника Беларуси после того, как Москва вторглась в Украину в феврале 2022 года, но ранее в этом году рекомендовал разрешить ее спортсменам вернуться на международные соревнования в качестве нейтральных.

Президент USOPC Джин Сайкс неоднократно подчеркивал, что он поддерживает Украину, но рассмотрит любой план, выдвинутый Международным олимпийским комитетом, который заявил на прошлой неделе, что у него достаточно времени, чтобы принять решение об участии России.

Растут опасения, что если российским спортсменам будет разрешено соревноваться в Париже, даже если они нейтральны, это может привести к бойкоту Игр со стороны Украины.

«Мы думаем, что есть много проблем, чтобы убедиться, что мы отстаиваем олимпийские ценности и одновременно поддерживаем спортсменов», — сказал Сайкс во время телефонной конференции в понедельник.

«Мы были полностью доброжелательны и готовы предоставить МОК возможность изучить возможность и понять, как действительно нейтральные и беспристрастные российские или белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

«До сих пор мы придерживались такого подхода, чтобы убедиться, что мы внимательно наблюдаем и конструктивно взаимодействуем с МОК, чтобы поделиться своим мнением».

Несколько международных федераций включали российских и белорусских спортсменов, которые могли соревноваться без флага или гимна, в то время как спортсмены, которые поддерживали войну или были наняты национальными вооруженными силами или службами безопасности, были исключены.

Это не включает Олимпийские игры в Париже, по которым Международному олимпийскому комитету еще предстоит принять отдельное решение.

Сложный вопрос для такого плана заключается в том, какие спортсмены действительно нейтральны.

В USOPC заявили, что независимые организации, такие как Sportradar, предоставляют информацию и проверяют биографические данные, а также предоставляют эту информацию федерациям.

«Хотя более широкие разговоры о (российском) участии со временем изменились, наша позиция осталась прежней», — сказал Сайкс. «Прежде всего мы солидарны с народом и спортсменами Украины».

(Репортаж Стива Китинга из Торонто). Монтаж Кен Феррис

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