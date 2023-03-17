USOPC хочет дать определение слову «нейтральный», прежде чем допускать российских спортсменов к Играм.

(Рейтер) — Олимпийский и Паралимпийский комитет США в четверг продолжал натянуто поддерживать Украину в ее войне с Россией, оставив открытой дверь для российских и белорусских спортсменов для участия в Играх в Париже в качестве нейтральных. .

Джин Сайкс председательствовал на своей первой встрече в качестве президента и президента USOPC и начал с прямого столкновения с проблемой. Он сказал, что орган на стороне Украины, но выслушает и рассмотрит процесс, который позволит «действительно нейтральным» спортсменам из России и Беларуси участвовать в летних Играх в следующем году.

«Единственная тема, которую я хочу затронуть напрямую, — это вопрос российских спортсменов в международных видах спорта и, возможно, на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже», — сказал Сайкс.

«Хотя разговор со временем изменился, наша позиция не изменилась. Прежде всего, мы солидарны с народом и спортсменами Украины».

Украина выступила с призывом запретить участие всех спортсменов из России и Беларуси, что было использовано в качестве отправной точки для того, что Россия называет специальной операцией, после того как в январе Международный олимпийский комитет заявил, что готов включить их в список нейтральных. Международный олимпийский комитет также наметил путь для нейтральных игроков к участию в Играх в Париже.

Основная проблема USOPC заключается в том, как МОК определит стандарты для беспристрастного спортсмена, и до тех пор он хочет, чтобы санкции оставались в силе.

«Мы призываем МОК продолжить изучение процесса, который сохранил бы существующие санкции, гарантируя чистоту только действительно беспристрастных спортсменов», — сказал Сайкс.

«Только при соблюдении условий нейтралитета и честной и чистой конкуренции дух Олимпийских игр может восторжествовать.

«Что на самом деле означает нейтралитет, каковы условия нейтралитета?»

Сайкс сказал, что отзывы, полученные USOPC от спортсменов, триатлетов и других, говорят о том, что есть желание, чтобы лучшие спортсмены в каждом соревновании участвовали в соревнованиях в Париже.

Но он еще раз подчеркнул, что любое участие России и Беларуси будет сопровождаться условиями.

«Мы слушали и продолжаем собирать отзывы спортсменов, спортсменов и других избирателей в Соединенных Штатах», — сказал Сайкс.

«Многие говорили нам, что хотят соревноваться с лучшими спортсменами мира, но только если это возможно таким образом, чтобы обеспечить безопасную и честную игру.

«Есть очень реальная озабоченность и даже скептицизм в отношении того, что это условие может быть выполнено».

(Репортаж Стива Китинга в Торонто. Под редакцией Приеты Саркар.

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