USS Nevada: подводная лодка с баллистическими ракетами ВМС США редко появляется на Гуаме

USS Nevada, атомная подводная лодка класса Ohio, несущая 20 баллистических ракет Trident и десятки ядерных боеголовок, в субботу отошла на военно-морскую базу на территории американских островов в Тихом океане. Это первый визит подводной лодки с баллистическими ракетами, которую иногда называют «Бумер», на Гуам с 2016 года и только второй объявленный визит с 1980-х годов.

В заявлении ВМС США говорится: «Визит в порт укрепляет сотрудничество между Соединенными Штатами и их союзниками в регионе, демонстрируя потенциал, гибкость, готовность и неизменную приверженность США безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Передвижение 14 «бумеров» ВМС США обычно является тщательно охраняемым секретом. Атомная энергетика означает, что корабли могут работать под водой месяцами, а их выносливость ограничена только припасами, необходимыми для поддержки их экипажей из более чем 150 моряков.

Военно-морской флот сообщает, что подводные лодки класса «Огайо» находятся в море в среднем 77 дней, после чего проводят около месяца в порту для технического обслуживания и ремонта.

Редко кого-то фотографируют за пределами родных портов Бангора, Вашингтона и Кингс-Бей в Джорджии. Секретность, окружающая подводные лодки с баллистическими ракетами, делает их «самой важной живучей частью ядерной триады», в которую также входят баллистические ракеты шахтного базирования на материковой части Соединенных Штатов и ядерные бомбардировщики, такие как B-2 и B-52. Но с нарастанием напряженности между США и Китай о статусе автономного острова Тайвань , и в качестве Северная Корея наращивает ракетные испытания Вашингтон мог бы сделать заявление своими подводными лодками, оснащенными баллистическими ракетами, чего не могут сделать ни Пекин, ни Пхеньян, считают аналитики. «Он посылает сообщение — преднамеренное или непреднамеренное: мы можем разместить 100 инопланетных ядерных боеголовок у вашего порога, и вы даже не узнаете об этом и не сможете ничего с этим поделать. Обратное неверно и не будет», — сказал Томас Шугарт. , бывший капитан подводной лодки ВМС США, который сейчас работает аналитиком в Центре безопасности.Новый американец, «чтобы быть длинным». READ Американская звезда легкой атлетики Элисон Феликс вошла в олимпийскую историю с бронзовой медалью Северокорейская программа баллистических подводных лодок находится в зачаточном состоянии, а предполагаемый флот Китая из шести подводных лодок с баллистическими ракетами ничтожно мал по сравнению с ВМС США. А китайские подводные лодки с баллистическими ракетами не обладают возможностями американских бумеров, согласно анализу 2021 года, проведенному экспертами Центра стратегических и международных исследований. В августе аналитики CSIS писали, что китайские подводные лодки с баллистическими ракетами Тип 094 в два раза громче американских подводных лодок, и поэтому их легче обнаружить, и они несут меньше ракет и боеголовок. По словам Алессио Баталано, профессора войны и стратегии Королевского колледжа в Лондоне, помимо политических сигналов, присутствие авианосца USS Nevada в регионе дает еще одну возможность. «Наличие лодок такого типа — особенно на учениях — дает важную возможность научиться преследовать лодки других действующих лиц в этом районе», — сказал Баталано. «Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) стремится разработать такую ​​​​платформу, и Китай уже использует ее. Оттачивание навыков для ее отслеживания так же важно, как и развертывание ее в качестве стратегического средства сдерживания», — сказал он. ВМС США в последний раз Бумер посетил Гуам в 2016 году. , когда там остановился USS Pennsylvania. Аналитики говорят, что с тех пор напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе значительно возросла, и в нынешних условиях Вашингтон, вероятно, будет чаще проводить такие военные демонстрации. «Это распространение напоминает нам о том, что ядерный режим на море в (Индо-Тихоокеанском регионе) важен, и хотя он часто находится за пределами более широких публичных дискуссий, мы, вероятно, увидим больше его в развитии регионального стратегического баланса», — сказал Баталано. .