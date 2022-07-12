Utah Valley University создает ускоренные курсы русского языка на грант Соединенных Штатов России | Новости @ УВУ | Новости @ УВУ

Университет долины Юты (UVU) объявил сегодня о том, что в осеннем семестре 2023 года он предложит ускоренные курсы русского языка на основе двухлетнего гранта в размере 167 225 долларов США от Фонда Соединенных Штатов России.

Новая программа позволит учащимся получить восемь кредитов на первых курсах 1010 и 1020 в течение осеннего семестра и дополнительные восемь кредитных часов на промежуточных курсах 2010 и 202g весной, что означает, что учащиеся могут получить доступ к продвинутым языковым курсам без задержки окончания учебы.

«В связи с недавним интересом к Владимиру Путину и вторжению в Украину интерес студентов к России в целом, ее истории, культуре и языку возрос», — сказал Фредерик Уайт, профессор русского языка и комплексных исследований, а также научный сотрудник в области исследований национальной безопасности. . «Мы очень рады получить стипендию и то, как она позволит нам укрепить русскую программу в УВУ».

Новые ускоренные курсы позволят учащимся получить русский минор, не откладывая выпускной. Это особенно поможет студентам, изучающим национальную и национальную безопасность, политологию и международный бизнес, поскольку знание языка предоставит дополнительные возможности для их будущей карьеры.

Учебный план будет завершен в течение 2022-23 учебного года. Курсы 1010/1020 будут предлагаться как единый курс осенью 2023 года, а курсы 2010/202G будут объединены весной 2024 года.

См. UVU Русский сайт программы Чтобы получить больше информации.

О программе русистики

Программа русистики предлагает несколько вариантов получения степени с возможностью создания собственной уникальной программы обучения. Есть среднее образование по русистике через отделение языков и культур и возможность создать свою специализацию через отделение интегрированного обучения. Русский язык является восьмым по распространенности языком в мире и ценится для карьеры в международном бизнесе, государственных службах и службах безопасности, математике, музыке и искусстве, дипломатии и во многих других сферах карьеры. В этой учебной программе у вас есть возможность улучшить разговорный, письменный и чтение по-русски, а также узнать о культурных, исторических и политических аспектах этой динамичной страны.