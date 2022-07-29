Utility Engie говорит, что хорошо подготовлена ​​к сокращению российского газа, поскольку прибыль в первом полугодии растет

Снимок электростанции Engie сделан в Монтуар-де-Бретань недалеко от Сен-Назера, Франция, 4 марта 2022 года. REUTERS/Stefan Mahe

ПАРИЖ (Рейтер) — Французская коммунальная компания Engie заявила в пятницу, что она хорошо подготовлена ​​к сокращению поставок российского газа, поскольку прибыль в первом полугодии выросла на фоне повышения цен на энергоносители.

Энги добавила, что она работает с бельгийским правительством над возможным расширением двух ядерных блоков.

Чистая прибыль Engie за шесть месяцев до 30 июня выросла до 5 миллиардов евро (5,1 миллиарда долларов) с 2,3 миллиарда годом ранее, поскольку энергетические компании по всему миру выиграли от резкого роста цен на нефть и газ после вторжения России в Украину. .

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Ранее на этой неделе ее британский конкурент Centrica (CNA.L) также объявила о значительном увеличении прибыли в первом полугодии благодаря продаже активов и более высоким ценам на энергоносители, что позволило Centrica вернуть свои дивиденды. Читать далее

«Мы предприняли действия, чтобы значительно сократить и уменьшить нашу зависимость от российского газа, и объявленные сегодня показатели первого полугодия позволяют нам добиться высоких результатов в 2022 году, несмотря на неопределенность преобладающей ситуации на энергетическом рынке», — сказала Кэтрин МакГрегор, генеральный директор Engie. . . .

Engie сохранила свой финансовый прогноз на 2022 год без изменений, сославшись на неопределенность в отношении общей конъюнктуры энергетического рынка.

Engie также объявила о новых мерах во Франции, чтобы помочь потребителям справиться с высокими ценами на энергоносители.

Новые схемы включают предоставление в среднем на 100 евро больше своим 880 000 клиентам энергетических ваучеров на общую сумму 90 миллионов евро и фонд поддержки в размере 60 миллионов евро для помощи малым и средним предприятиям, столкнувшимся с трудностями в результате увеличения мощностей. . Счета.

(1 доллар = 0,9791 евро)

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(Обложка) Написано Бенджамином Маллетом и Домиником Видалоном Под редакцией Судипа Кар-Гупты

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