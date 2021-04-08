Valkyrae и CouRage теперь совладельцы 100 Thieves.

100 популярных воров Организация киберспорта и бренд стиля жизни, Объявлено, что два крупнейших создателя контента, Рэйчелл «Валькира» Хофстеттер и Джек «CouRage» Данлоп, теперь станут совладельцами.

«Как бывший стример и профессиональный игрок, я всегда хотел, чтобы 100 воров были организацией, которая направляет и создает платформу для творцов», – говорится в заявлении Хаага. «Рэй и Джек работают с нами с 2018 и 2019 годов соответственно и вносят значительный вклад в создание 100 Thieves. Они заслуживают признания за то, что они сделали для компании до сих пор, и мы хотим их стратегического вклада в то, что мы можем вместе сделать будущее.”

Хофстеттер и Данлоп присоединяются к основателю и генеральному директору 100 Thieves Мэтью «Надешот» Хаагу, рэперу Дрейку, менеджеру по талантам музыкальной индустрии Скутеру Брауну и владельцу Cleveland Cavaliers Дэну Гилберту в группе владельцев.

Хофштеттер присоединился к 100 ворам Октябрь 2018 г., И стал основным продуктом в контенте 100 Thieves и на YouTube, где он был 3,3 миллиона подписчиков. Она покинула Twitch, чтобы вести трансляции исключительно на видеоплатформе, принадлежащей Google. В январе 2020 г. (Несмотря на то, что он был представлен на Twitch как часть Стрим-дебют Джимми Фэллона Вторник).

Рад официально объявить, что являюсь совладельцем 100 Thieves! Прошло почти 3 года с тех пор, как я присоединился к команде, и я никогда не ожидал, что этот путь приведет к этому .. Я горжусь тем, что являюсь одной из первых женщин, которые были совладельцами киберспорта и не только рады нашему совместному будущему! pic.twitter.com/hb5uxI8rea – Рэй ☀️ (Валькиры) 7 апреля 2021 г.

Данлоп стал частью 100 Thieves В мае 2019 г.И, как и Хофштеттер, он стал одним из самых узнаваемых лиц организации. Он также расстался с Twitch, чтобы начать вещание исключительно на YouTube, и сделал это раньше, чем Хофштеттер, Ноябрь 2019. У него есть 3,27 миллиона подписчиков На платформе.

Хофштадтер и Данлоп каждый получат права собственности на 100 воров, Отчеты Нью-Йорк Таймс. Согласно пресс-релизу, они будут более активно участвовать в своих новых ролях в бизнес-стратегии 100 Thieves, включая «помощь в выявлении и привлечении новых талантов, создание новых программ и другие инициативы». Они оба также продолжат создавать контент.