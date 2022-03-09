Valve делает то, чего не делает FromSoftware, благодаря предварительному обновлению Steam Deck.

Пока старое кольцоПоследний запуск был огромным критический И коммерческий Он успешно продолжает серию разработчиков FromSoftware, которая оставляет геймеров в техническом затруднении. Даже на новейших Xbox и PlayStation или высокопроизводительных ПК. старое кольцо По разным причинам ему все же удалось добиться немного нестабильной производительности.

В случае, если один аспект не был оптимизирован для версии игры для ПК, кто-то вне FromSoftware вмешался, чтобы спасти ситуацию. Такая история компьютерных игр обычно возникает благодаря предприимчивые вкладчики От Игровое сообщество в целом. в старое кольцоОднако исправление исходит из неожиданного источника: Valve, огромной компании, управляющей магазином Steam.

А исправление Valve пока работает только на паровая поверхность.

Подборка заиканий над шейдингом

После короткого периода старое кольцозапуск в прошлом месяце, Алекс Батталья, корреспондент Digital Foundry, всесторонне изучил старое кольцоверсия для ПК И он обнаружил, что независимо от того, какой компьютер он тестировал, старое кольцо Показывать частое и нечастое заикание частоты кадров. Даже его высокопроизводительный ПК (Intel Core i9 10900K, RTX 3090), который запускал игру в разрешении 720p со всеми настройками на самом низком уровне, испытывал такое же заикание.

Как это происходит на многотысячном компьютере? Как говорит Батталья, старое кольцо Он работает исключительно на DirectX 12 API для Windows 10, что «снимает с драйвера ответственность за цепочку управления игровой памятью». Как его команда из Digital Foundry в прошлом всесторонне продемонстрировала, что игра, которая не «полностью пропеклась» перед запуском, может отправить игроков в мир постоянных заиканий при сборке шейдеров.

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старое кольцо Он ужасно страдает от этого в состоянии по умолчанию на ПК. Игра перестает генерировать критические части Любые Новое событие: новая анимация, новый враг, новый тип взрыва и т.д.

То же самое может произойти и в играх, использующих Vulkan API. Заядлые компьютерные геймеры, вероятно, будут играть в игры, которые приостанавливаются либо при первой загрузке, либо после каких-либо серьезных изменений (загрузка патчей, ручное переключение графики) для компиляции шейдеров. Форза Горизонт 4 И 5 Оба являются типичными примерами этой работы на компьютере. Процесс их сборки теней довольно долгий, а еще можно заварить чашку чая, пока ждете. Но ожидание окупается: ваша игра нет Он прерывается всякий раз, когда в его огромном виртуальном мире появляется что-то новое.

куда старое кольцо На сегодняшний день это крупнейшая игра FromSoftware с открытым миром, и заикание не является проблемой, которую можно игнорировать. Никто не хочет быть убитым, потому что заикание, замораживающее игру, позволило огромной оторванной руке и восьми пальцам телепортироваться издалека к вашему лицу. Пока FromSoftware не объявляла о каких-либо планах заниматься напрямую старое кольцоЧастота кадров заикается на ПК, несмотря на упоминание разработчика «Феномен частоты кадров» в блоге Вскоре после запуска игры.