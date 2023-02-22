Valve обманом заставила 40 000 читеров Dota 2 разоблачить себя, а затем забанила их

За последние несколько недель Valve навсегда заблокировала более 40 000 учетных записей Dota 2, использующих стороннее читерское программное обеспечение. Эти операторы использовали программное обеспечение для просмотра внутренних данных в клиенте Dota, которые обычно не отображаются во время игры.

Приоритетом Valve было исправление проблем, которые в первую очередь допускали читерство. Однако Valve также предприняла дополнительный шаг, избавившись от этих игроков. С этой целью мы выпустили патч, как только поняли, какой метод используют эти мошенники. Об этом говорится в сообщении Valve..

Компания продолжила: «Этот патч создал уловку: раздел данных в игровом клиенте, который никогда не будет прочитан во время обычной игры, но может быть прочитан с помощью этих эксплойтов. Каждая из учетных записей, заблокированных сегодня, читает этот «секрет». область в клиенте, что дает нам очень высокую уверенность в том, что каждый бан был заслуженным ».