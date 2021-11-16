Valve предлагает подробное описание нестандартного дизайна оборудования для Steam Deck.

Это может быть портативная Steam Deck от Valve. С опозданием на 2 месяцаОднако это не помешало Valve обсудить много интересных деталей о системе во время Прямая трансляция для разработчиков Пятница. Это включало в себя много серьезных разговоров о технических характеристиках оборудования и программном обеспечении, но также и о дизайнерских решениях о том, как сбалансировать аппаратное обеспечение и энергопотребление батареи. APU Steam Deck, разработанный AMD, названный в честь Аэрис Последняя фантазия VII Характер — это ядро ​​системы, и он был в центре внимания презентации. AMD заявляет, что эта система является первым портативным чипом компании с расширением. Архитектура графического процессора RDNA2, поэтому он должен иметь полную поддержку DirectX 12 и последних API-интерфейсов Vulkan. Это также означает, что это будет не только Steam Deck. Совместим со всей библиотекой Steam, но многие игры Steam уже будут благодетель «Чтобы настроить конкретный чип внутри», — говорит Valve.

ЦП чипа Aerith включает четыре ядра Zen 2, способные выполнять восемь потоков на частоте 3,5 ГГц. Между тем, графический процессор оснащен восемью вычислительными блоками RDNA2, работающими на частоте 1,6 ГГц.

В то время как большинство игр Steam в наши дни получают только 8 или 12 ГБ ОЗУ, Valve заявила, что решила использовать 16 ГБ ОЗУ. LPDDR5 RAM в Steam Deck, потому что «мы хотим убедиться, что Steam Deck не только совместим с играми сегодня, но также может играть в игры, которые еще не появились». По крайней мере, 1 ГБ из этой оперативной памяти предназначен для графического процессора, но унифицированная архитектура Steam Deck означает, что графический процессор может достигать до 8 ГБ в зависимости от того, что происходит в игре, или даже превышать этот предел «для каждой игры». Шина RAM шириной 128 бит также обеспечивает общую пропускную способность памяти 88 Гбит / с или 55 ГБ / с / TFLOP, что, по словам Valve, превосходит некоторые графические процессоры для настольных ПК.

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Что касается хранилища, Valve заявила, что ее тесты показали небольшую разницу в реальном времени загрузки между дисками eMMC (на моделях Steam Deck начального уровня), твердотельными накопителями NVMe (на моделях высокого класса) и встроенным устройством чтения SD-карт. Несмотря на существенно различающиеся скорости полосы пропускания для каждого варианта, время загрузки отличалось между ними на 25 процентов или меньше в раннем тестировании Valve (хотя компания заявила, что тестирование в настоящее время далеко от исчерпывающего).

Питьевая батарея

Valve много времени рассказывала о том, как Steam Deck увеличивает время автономной работы, и что он специально разработан, чтобы соответствовать небольшому диапазону мощности в диапазоне 4-15 Вт. Оперативная память LPDDR5 здесь пригодится, и здесь нет недостатка в функциях энергосбережения, которые работают в сценариях с низким уровнем нагрузки, таких как 2D-игры и режимы ожидания / сна. Это означает, что приостановленная Steam Deck должна прослужить «часы или даже дни» без необходимости подключения к розетке, заявляет Valve.

При подключении через USB-C колода может потреблять 45 Вт энергии, чего достаточно для полной зарядки и одновременного запуска игры. Steam Deck также может обеспечить питание подключенных периферийных устройств 7,5 Вт, чего достаточно для питания веб-камер, проводных консолей или внешних запоминающих устройств. Для беспроводных аксессуаров Bluetooth 5.0 означает, что Steam Deck может поддерживать беспроводные наушники и «несколько контроллеров» одновременно. Он также может переключаться на Bluetooth с низким энергопотреблением Режим для менее интенсивных случаев использования.

Паровая колода от Valve.

полдень. Я замечаю множество наплечных пуговиц и «захватов» — и немного вентиляции.

Основные лицевые кнопки, аналоговый джойстик и одна из двух проводных сенсорных панелей.

Большие наплечные кнопки для большой переносной консоли.

Улучшенный зум на трекпаде размером с большой палец, который включает в себя тактильную обратную связь, похожую на трекбол, когда вы перемещаете палец для перемещения точек обзора и курсоров мыши в компьютерных играх.

Кейс для переноски, который входит в состав более дорогих SKU Steam Deck. клапан

Вот представление о том, как устройство выглядит в руках человека.

Жаль, что Sony купила долю в EVO, потому что, например, я хотел бы, чтобы крупнейший в мире турнир по файтингу выглядел как вариант использования Steam Deck с боевыми палками на ПК. клапан

Да, он работает с док-станцией для вашего телевизора.

Физические предметы показаны для удобства осмотра.

Физические элементы на тыльной стороне.

Бьюсь об заклад, это весело играть на крыше.

Valve заявляет, что хочет убедиться, что ее APU обеспечивает стабильную производительность, а не полагается на «турбо-ускорение» или другие режимы, которые могут временно увеличить мощность оборудования (и потребляемую мощность) на ноутбуках и телефонах. Valve заявила, что игра на Steam Deck должна работать симметрично в течение первых 10 секунд и после нескольких часов непрерывного использования, а производительность игры на Steam Deck должна быть постоянной, независимо от того, подключена ли она к батарее, док-станции, зарядке или загрузке игр. Valve заявила, что даже умеренно высокие температуры окружающей среды не должны повлиять на производительность, хотя, если на улице становится слишком жарко, система может регулировать скорость заряда аккумулятора, скорость загрузки и даже скорость SSD, чтобы поддерживать работу графического процессора как можно более стабильно.

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Поскольку APU не имеет жестких ограничений на потребляемую мощность, Valve заявляет, что игры, работающие на Steam Deck, должны устанавливать ограничение кадров в секунду в 60 кадров в секунду (для согласования экрана) или 30 кадров в секунду (для игр, которые GPU) из, чтобы продлить срок службы батареи. AMD заявила, что это ограничение частоты кадров также помогает продлить срок службы батареи Steam Deck во многих играх. Если игра отображает кадр быстрее, чем 16,66 мс, необходимых для частоты кадров 60 кадров в секунду, APU немедленно переключится в режим сверхнизкого энергопотребления, пока кадр не отобразится, а затем вернется на полную мощность для расчета следующего кадра.

Valve сообщает, что работает над глобальным ограничителем кадров в секунду, чтобы обеспечить соблюдение правил 30/60 кадров в секунду во всех играх, запущенных на Steam Deck. Разработчики получат доступ к дополнительным ручкам, которые помогут точно настроить баланс между производительностью и временем автономной работы.