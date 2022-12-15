Valve раскрывает планы по улучшению экрана и батареи Steam Deck

картина : Valve / Sony / Котаку

Как мы обсуждали ранее на этой неделе, Год выпуска Steam Deck был адским. Поэтому неудивительно, что Valve смотрит в будущее своего нового портативного устройства, которое официально обозначено как «продукт для нескольких поколений». Теперь компания немного рассказала о том, что она надеется улучшить и что она хочет расширить в аппаратной игре.

в широком диапазоне встреча с крайДизайнеры Steam Deck Лоуренс Янг и Пьер-Лу Гриффе рассказали о конкретных амбициях и целях Steam Deck. После почти года в пустыне Deck, безусловно, впечатлил своими характеристиками и Широкий выбор игр. Тем не менее области для улучшения очевидны: экран исправен, но он далек от экрана новой модели Nintendo Switch OLED. И батарея не только быстро разряжается, но и как таковой я чиню это отметил в своем отзывеЭто одна из наименее ремонтопригодных вещей В противном случае спасательное устройство. Теперь мы знаем, что последние два пункта являются главным приоритетом для Valve.

Хотя компания не раскрыла большую часть своих планов на Оптимизация экраная поделился некоторыми мыслями о батарее, ее заменяемости и о том, как в будущих версиях продукта будут решаться проблемные области.

С батареей, которая быстро разряжается, и природой этого источника питания, которая со временем ухудшается, плохая заменяемость разочаровывает. Гриффайс сказал край вот почему Возможность расширения батареиВы не можете получить отверстие, похожее на батарею [inside the Deck] Он точно такого же размера, как батарея, и весь клей, удерживающий его на месте, не дает ему слишком сильно перемещаться.

Беспокойство по поводу батареи Рэтли, по-видимому, было развивающейся проблемой. Гриффис сказал: «В некоторых из наших прототипов мы [the battery shifting around] И я вам скажу, это совсем не приятно, когда вы перемещаетесь и пытаетесь использовать свою колоду, — игриво добавил Ян, — вам не нужна марака Steam Deck, и вы не хотите трогать батарею других важных компонентов и толкать ее».

Таким образом, решение надежно закрепить батарею было необходимо для получения деки в надежно работоспособном, заряжаемом и безопасном состоянии. Ян сообщил, что Valve «изменила свою архитектуру [glue that holds the battery]Что бы облегчить демонтаж и ремонт в дальнейшем.

Valve также сообщила, возможно, к удивлению и радости избранных, что новая консоль Steam — это то, к чему стремится компания. Оригинальная консоль Steam Это была немного экзотическая птица, но высокий уровень настройки привлек внимание преданных, хотя и немногочисленных фанатов. Мы выбрали несколько человек, которые действительно влюбились в нее, но Steam Deck продолжал притворяться. Потребность в более гибких и динамичных игровых консолях для компьютерных игр.

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Но если вы готовы бросить деньги в экран, чтобы продолжить работу над консолью Valve в форме совы, мне жаль говорить, что это может занять некоторое время. «Сейчас мы сосредоточены на колоде», — сказал Ян. «[A controller is] Определенно то, над чем мы были бы счастливы поработать со сторонней организацией или исследовать сами».