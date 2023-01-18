Vanaris Tactics выходит на Xbox Series X, Xbox One и Switch

Издатели Хор по всему миру И Ограниченные производстваи разработчик Мэтьюз Риз Вы отпустите РПГ стратегия Тактика Фанарис к серия XboxИ Xbox OneИ Выключательи компании объявить. Дата релиза не была объявлена, кроме «скоро».

Тактика Фанарис Впервые он был запущен для ПК через Стим И гоп 4 августа 2022 г.

Вот обзор игры на страницах магазина:

О Тактика Фанарис Это пошаговая тактическая ролевая игра в жанре фэнтези, рассказывающая историю о беженцах, спасающихся от своей оккупированной родины. Следуйте за группой беженцев, ищущих свободу за стенами Ванариса, объедините своих братьев и используйте свою тактическую изобретательность, чтобы сбежать от своих угнетателей. история Тактика Фанарис В нем рассказывается история Морганы в ее борьбе за свободу за стенами Фанарис. В сопровождении своего брата Найджела и племянника Адриана они должны покинуть родную землю, место, которое они называют домом. Исследуйте обширные земли Ванариса и встречайте новых людей на том же пути, где они должны оставить все позади, чтобы спастись от своих угнетателей и обрести покой. Ключевая особенность Тактика Фанарис Блок боевой инициативы реализует пошаговую систему, вдохновленную величайшими фэнтезийными тактиками. РПГ все время.

Соберите группу уникальных персонажей со своими уникальными способностями, навыками и историями.

Получите новые способности и расширьте свои возможности для решения новых задач.

Различные комбинации оружия и навесного оборудования, а также геймплей юнита кардинально меняются.

Путешествуйте по земле Ванариса, чтобы открыть могущественные сокровища и услышать несказанные истории. Тем не менее, будьте начеку, поскольку опасность таится за каждым углом.

Исследуйте историю с помощью 15 уникальных сюжетных встреч и созданных вручную внутриигровых X-сцен, а также дополнительных сражений и сражений с боссами. Играть в Богатая смесь тактики и фэнтезийной RPG; Тактика Фанарис В нем реализована интуитивно понятная пошаговая боевая система, вдохновленная золотым веком пошаговых тактических игр.

Планируйте свои действия стратегически, чтобы атаковать своих врагов и быть в курсе их контратак.

Ударьте своих противников издалека или прыгайте в бой, все решения будут иметь решающее значение в бою.

Используйте различные навыки и статусные эффекты, чтобы помочь своим союзникам и парализовать врагов.

Смотрите новый трейлер ниже.