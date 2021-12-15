Vanguard объявляет о Dungeon Fighter Duel с новым игровым трейлером

Это так странно, как мы все прошли от того, что ничего не знали о Dungeon Fighter Duel в течение почти года после того, как его показ был показан, к получению того, что кажется новым объявлением каждый день.

Сегодня Nexon и Neople объявили, что Vanguard станет следующим персонажем, который присоединится к DNF Duel, в их игровом трейлере.

Судя по его большому выбору алебарды, Vanguard без проблем избавляет вас от того, что вы почти заполняете экран смесью ударов и ударов.

Его специальные особенности, кажется, включают в себя несколько дальних ударов, захват плеча для сокращения дистанции, прямой удар с сумасшедшей дальностью, вращение железа над головой и удар копьем вниз в довершение всего.

Авангард — второй силуэт, который будет показан после Рыцаря-Дракона, и вы можете узнать, кто мы Мы думаем, что оставшиеся двое уже здесь.

Интересно, что до старта осталось всего три дня Открытое бета-тестирование DNF Duel 17 декабря мы по-прежнему ничего не знаем об особенностях игры, пользовательском интерфейсе, общих механизмах, а также о том, будет ли она использовать чистый код отмены.

Это не было бы ненормальным, если бы это была закрытая бета-версия, но это был бы открытый и общедоступный тест, так что на данный момент игра все еще немного сложна.

Вы можете посмотреть полный трейлер Vanguard ниже.