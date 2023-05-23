VEON объявляет кандидатов в Генеральную Ассамблею и Совет директоров на 2023 год | Пресс-релизы | режимы

Амстердам, 22 мая 2023 г. — заявила ООО «ВЕОН» (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON), глобальный цифровой оператор, предоставляющий конвергентную связь и онлайн-услуги («VEON» или «Компания»), объявил сегодня о том, что его совет директоров назначил дату ежегодного общего собрания компании. акционеров («ГОСА») 29 июня 2023 г. Дата регистрации Очередного общего собрания акционеров 2023 г. назначена на 25 мая 2023 г.

Совет директоров («Совет») и его Комитет по назначениям и корпоративному управлению («Комитет») рекомендовали назначить 7 человек в Совет директоров на Очередном общем собрании, в том числе 6 членов, которые в настоящее время входят в состав Совета директоров. Режиссеры: Оги Фабелла, Ярослав Глазунов, Андрей Гусев, Карен Линехан, Мортен Лундал и Мишель Сутинг. Джан Терзиоглу, нынешний генеральный директор группы, также был включен в список рекомендованных. Кроме того, Оги Фабелла был выдвинут в соответствии с юридическими ходатайствами в соответствии с законодательством Бермудских островов. Совет директоров хотел бы поблагодарить Гуннара Холта, Ханса-Хольгера Альбрехта, Стэна Миллера, Василия Сидорова и Ирен Швакман за их вклад и службу компании.

Работая в совете директоров VEON в качестве директора с 2015 года, Гуннар Холт был назначен председателем VEON 4 июля 2022 года. Он успешно возглавлял совет в течение прошлого года. Совет директоров изберет нового председателя после очередного общего собрания.

Комментируя список кандидатов на пост директора, председатель Гуннар Холт заявил: «Мы рады объявить рекомендуемых нами кандидатов для избрания в Совет директоров VEON на 2023/2024 годы. По мере того, как мы репозиционируем VEON, я думаю, что меньший размер правления лучше всего подойдет для нового VEON после продажи нашего российского бизнеса. Я уверен, что эти кандидаты имеют хорошие возможности для разработки и реализации стратегии VEON в ближайшие годы. Несмотря на свой меньший размер, Совет директоров по-прежнему будет обладать разнообразным опытом в области операционной, финансовой и управленческой деятельности, что имеет решающее значение для создания долгосрочной акционерной стоимости и поддержания самых высоких стандартов корпоративного управления. От себя лично, через восемь лет я ухожу из Совета директоров и желаю всем своим коллегам в Совете директоров всего наилучшего и уверенности в захватывающем будущем для VEON».

В настоящее время процедуры принятия клиентом назначенных внешних аудиторских фирм все еще продолжаются в связи с аудитом финансовой отчетности Компании за 2023 год. Таким образом, Совет директоров не может дать решение акционерам о назначении такого аудитора 29 июня 2023 г. Такое решение будет предложено на последующем общем собрании или иным образом в соответствии с уставом компании.

Помимо избрания членов Совета директоров, повестка Очередного общего собрания включает в себя представление акционерам финансовой отчетности компании за период, заканчивающийся 31 декабря 2022 года, в соответствии с законодательством Бермудских островов, а также предложения по ограничению размера Совет директоров до 7 человек и внесение изменений в два раздела устава компании, одобренных акционерами 10 июня 2021 года.

Более подробная информация о повестке дня собрания Генеральной Ассамблеи 2023 года, списке кандидатов, претендующих на избрание в Совет директоров, предложении о размере Совета директоров, предложениях по изменению исполнительного регламента и процедурных вопросах, связанных с Генеральной Ассамблеей 2023 года. Собрание Компании будет предоставлено, и по нему будет проведено голосование посредством официального уведомления, которое VEON рассылает своим зарегистрированным акционерам перед собранием.