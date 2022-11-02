Veon Communications Group продает российскую компанию «Билайн»

Коммуникационная группа Veon продает свое российское линейное подразделение, стремясь выпутаться из бизнеса, обесценившегося после начала войны на Украине.

Нидерландская компания заявила, что проводит «конкурентный процесс продаж» для достижения «оптимального результата» для заинтересованных сторон, включая акционеров, кредиторов и сотрудников, работающих в России и за рубежом.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, инвестиционная компания, созданная находящимся под санкциями миллиардером Михаилом Фридманом, которому принадлежит 48 процентов. Фридман ушел с поста директора LetterOne, а его активы были заморожены после того, как в этом году Европейский союз ввел санкции.

Предложенная продажа Beeline привела к росту стоимости акций Veon, которая упала более чем на 80% после вторжения русских. К раннему утру среды он вырос на 9 процентов, хотя все еще торговался вблизи своего исторического минимума в 0,35 доллара.

На бизнес Beeline приходилось 52 процента выручки Veon в размере 5,2 миллиарда долларов за первые три квартала 2022 года и менее половины ее EBITDA в размере 1,1 миллиарда долларов.

Veon оказалась в неудобном положении с тех пор, как Россия начала наступление на Украину, поскольку эти две страны представляют некоторые из ее наиболее важных рынков.

«Киевстар», торговая компания группы на Украине, третьем по величине рынке после России и Пакистана, с начала войны подвергалась многочисленным целенаправленным атакам.

Кроме того, на оккупированных Россией территориях была узурпирована некоторая украинская коммуникационная инфраструктура, а данные пересылались поддерживаемым Кремлем операторам связи.

Десятки компаний стремились уменьшить свою зависимость от российских компаний и частных лиц, находящихся под санкциями, с тех пор, как в феврале началась война, вызвавшая гуманитарный кризис.

В марте Financial Times сообщила, что кредиторы, включая Citigroup, ING и JPMorgan, рассматривают Отношения с Веон В свете штрафов.

Выступая перед акционерами в прошлом месяце, генеральный директор Veon Кан Терзиоглу сказал, что группа добилась значительного прогресса в улучшении структуры капитала компании, стремясь стабилизировать ее в долгосрочной перспективе.

Он подчеркнул, что компания не объявила дефолта ни по своим облигациям, ни по банковским долгам.

Терзиоглу также назвал Бангладеш, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан ключевыми рынками роста, а не «зрелыми» географическими регионами компании.

Что касается Украины, он отметил, что «Киевстар продолжает свою экстраординарную работу по защите своей сети как от физических, так и от электронных угроз» и смог обеспечить работоспособность 93 процентов своей инфраструктуры.