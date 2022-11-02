VEON Telecom хочет продать российский бизнес

АМСТЕРДАМ (Рейтер) — Голландская телекоммуникационная компания Veon Ltd. (ФОН.АС) В среду он заявил, что пытается продать свои российские операции, на которые приходится более половины его доходов и прибыли.

Несколько компаний стремились уменьшить зависимость от России с момента начала конфликта на Украине в феврале и приостановили или прекратили свою деятельность там.

Veon, у которой есть операции в Украине, Пакистане и Казахстане, заявила, что проводит «конкурентную операцию по продаже» для компании, которая управляет одной из крупнейших мобильных сетей в России под брендом «Билайн».

«Не может быть никаких гарантий, что вышеуказанная продажа приведет к приемлемому предложению, или даже если будет получено приемлемое предложение и приведет к соглашению о приобретении, необходимые одобрения будут получены», — говорится в заявлении компании. утверждение.

Акции Veon выросли на 11% на тонких торгах в Амстердаме, до 0,50 евро. Акции Veon торговались вблизи рекордно низкого уровня с момента резкого падения после того, как в феврале Россия направила свои вооруженные силы на Украину, что Москва называет «спецоперацией».

Рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch отозвали рейтинги Veon, у которой на 7 октября был чистый долг в размере 8,1 млрд долларов и денежные средства в размере 3,2 млрд долларов, основываясь на последних данных компании.

Результат продажи будет иметь значение для акционеров и кредиторов, поскольку нероссийский бизнес Veon является прибыльным с точки зрения операционной деятельности, но небольшим по сравнению с долгами компании.

Ситуация Veon осложняется ее присутствием в Украине, где на протяжении всего конфликта компания изо всех сил пыталась поддерживать работу мобильной сети «Киевстар».

Генеральный директор Reuters Кан Цзеоглу заявил в марте, что надеется позволить компании продолжить работу на обоих рынках в качестве основного сервиса.

В среду компания заявила, что надеется на наилучший возможный исход для компании, акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников «внутри России и за рубежом».

«Ни одно правительство не обращалось к Veon с просьбой продать свои российские предприятия», — заявил в среду агентству Рейтер официальный представитель правительства. Согласно годовому отчету компании за 2021 год, более половины из 44 500 сотрудников Veon находятся в России.

EBITDA «Билайн» за первые восемь месяцев 2022 года составила 20 млрд рублей (325 млн долларов). Он конкурирует со своим крупнейшим конкурентом, МТС, а также с «Мегафоном» и «Теле2».

Общий показатель EBITDA Veon Group за тот же период составил $604 млн.

(докладывает Джульетта Порталла, Тоби Стерлинг); Монтаж: Линкольн Фест, Джейсон Нили и Джейн Мерриман

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