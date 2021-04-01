Verizon обещает большие скидки и торгует сломанными телефонами 1 апреля.

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Сейчас время года, когда стоит быть особенно осторожным с розыгрышами и продвижением по службе, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Но с завтрашнего дня, да, 1 апреля, Verizon владеет Большие скидки на телефоны и свопы на сломанные устройства Это совершенно нормально.

Verizon сказал, что новый Клиенты могут получить скидку до 1000 долларов на новый телефон 5G. На устройстве, на котором вы торгуете, Достаточно сделать практически бесплатными все основные устройства, кроме самых дорогих. Доктор Количество существующих клиентов Verizon, переходящих на новый безлимитный тариф (делайте больше, играйте больше, получайте больше без ограничений) или добавляющих новую линию, не совсем непомерно – они Общая сумма скидок ограничена 440 долларами.

Но необычная часть сделки заключается в том, что Verizon предлагает 100 долларов за старые телефоны, такие как iPhone 6S или Galaxy S7. Даже если у них есть потрескавшийся экран или они были повреждены водой, в то время как более новые устройства, такие как iPhone 8 или новее И Galaxy S8 или новее Вы можете заработать до 440 долларов в кредит, даже если не работаете (несмотря на то, что у вас в итоге Очевидно, квитанция будет зависеть от того, насколько неисправен ваш старый телефон.)

если Самый последний Устройство, которым вы торгуете, действительно работает Работа Он находится в хорошем состоянии Он может стоить до 700 долларов в виде торгового кредита.

Важные детали Чтобы узнать, хотите ли вы воспользоваться этими бесплатными вещами Это будет Нужен ваш порт Больше, чем твой номер Предыдущий оператор, обменяйте устройство на сумму до 700 долларов на балансе счета, затем подпишитесь на один из неограниченных премиальных планов Verizon, который принесет вам еще одну электронную подарочную карту на 300 долларов (которая, по словам Verizon, должна быть доставлена ​​в течение восьми недель с момента подписания). вверх – над).

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Так что пока мало Обручи и ограничения, через которые можно прыгнуть, если вы правильно разыграете свои карты и обменяете, вы должны получить 700 долларов плюс 300 долларов в чистом виде примерно на 1000 долларов. Новый блестящий флагман 5G Телефон.

Еще одна важная вещь, которую следует помнить, – это то, что платежи по выписке за выкуп устройства запланированы на 24-месячный период, поэтому, если вы решите переключиться на другого оператора или снизить тариф раньше, вам нужно будет погасить оставшийся баланс на вашем устройстве 5G. себя.

К сожалению, поскольку сделка с Verizon официально не объявлена ​​до завтра, не совсем понятно, сколько вы получите за менее известные или устаревшие устройства, такие как оригинальный Pixel или что-то вроде LG V30. Но если вы испытываете искушение, у Verizon должна быть более подробная информация как об обменах, так и о потенциальных покупках новых телефонов. Подробно в это Завтра.