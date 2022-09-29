Verizon уже выпустила стабильное обновление Android 13 для Galaxy S22?

Samsung В настоящее время тестируется третья бета-версия One UI 5.0. На Галактика S22 серии. но, Verizon утверждает на своем веб-сайте Что он уже выпустил обновление прошивки Android 13 для Galaxy S22, Галакси С22+и Галакси С22 Ультра. Оператор даже опубликовал полный журнал изменений для One UI 5.0 и скриншоты некоторых новых функций. Но вы уже выпустили обновление?

ХОРОШО Redditor смог загрузить обновление С версией прошивки S90xUSQS2AVI1Об этом говорится на сайте Verizon. Однако это не так Андроид 13-На основе Один пользовательский интерфейс 5.0утверждает Веризон. В журнале изменений на сайте перевозчика также упоминается файл Исправление безопасности, октябрь 2022 г., который был выпущен Samsung ранее сегодня. Мы знаем, что Samsung в настоящее время тестирует Android 13 на своих топовых телефонах и еще не выпустила стабильную сборку.

Следовательно, возможно, что Веризон Он опубликовал неправильное изменение по ошибке. Это также указывает на возможность более старой версии, чем обычно, для следующего крупного обновления ОС Android для Samsung телефоны. Компания может выпустить стабильное обновление One UI 5.0 на базе Android 13 для серии Galaxy S22 в следующем месяце.

Самсунг был Тестирование Android 13 на Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 UltraИ Галактика С21, Галактика С21+, Галактика С21 Ультраи Галактика А52. Все эти телефоны могут получить стабильное обновление Android 13 в течение пары месяцев.

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SamsungГалакси С22+