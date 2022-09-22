[Video] Что нового в третьем бета-обновлении для Galaxy S22 One UI 5.0?

несмотря на существование Слухи о возможной задержке обновления One UI 5.0 Beta 2С Самсунгом покончено Запуск третьего бета-обновления для серии Galaxy S22 прошлой ночью. Поскольку это третье бета-обновление, можно было бы подумать, что оно в основном содержит исправления ошибок и незначительные добавления функций. Тем не менее, Samsung добавила несколько важных новых функций.

Последний Один пользовательский интерфейс 5.0 . бета-обновление Галактика S22И Галакси С22+и Галакси С22 Ультра Поставляется с просроченной версией прошивки ЗВИ9. Обновление распространяется в Европе и Великобритании и содержит исправление для системы безопасности от сентября 2022 года.

Новые функции в One UI 5.0 Beta 3

Новое обновление приносит самый большой редизайн раздела обоев за последние несколько лет. Samsung, кажется, взял много вдохновения Яблоко iOS 16. Вы можете долго нажимать прямо на экране блокировки, чтобы изменить обои или изменить виджеты экрана блокировки. Вы можете выбрать отдельные обои или использовать набор фонов. Вы также можете изменить ярлыки экрана блокировки, добавить контактную информацию, добавить часы, дату и виджет уведомлений.

Вы также можете настроить виджет часов на экране блокировки с помощью шести шрифтов, пяти стилей и десяти предустановленных цветов шрифта (пять сплошных цветов и пять градиентов). Вы даже можете выбрать собственный сплошной цвет или градиент из образца цвета или спектра. Вы также можете настроить виджет часов на автоматическую настройку цвета фона (темного или светлого). Для просмотра уведомлений можно выбрать «Только значки» или «Значки уведомлений с подробностями». Вы даже можете настроить уровень прозрачности и цвет текста. Также появился новый эффект плавной анимации при переключении телефона в режим Always On Display и обратно. Samsung Он также классифицировал фоны (цвета, галерея и графики) в стиле iOS 16.

Samsung также изменил дизайн пользовательского интерфейса для процесса регистрации отпечатков пальцев. Вокруг области регистрации отпечатков пальцев имеется зеленое кольцо для лучшей фокусировки. Цветовая палитра также была применена к разделу «Истории» приложения «Галерея», и теперь весь раздел стал более полным. С новым программным обеспечением вы можете отключить функцию автоматической оптимизации в приложении Device Care. Samsung также исправила проблему с анимацией и переходами, теперь они выглядят намного плавнее.

ты установил Андроид 13Одно обновление пользовательского интерфейса 5.0 Beta 3 на смартфоне серии Galaxy S22? Дайте нам знать ваши мысли в разделе комментариев ниже.

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