Village Roadshow называет Тристен Такфилд, исполнительный вице-президент по художественному фильму – крайний срок

Тристен Такфилд присоединилась к Village Roadshow Entertainment Group в качестве исполнительного вице-президента по художественному фильму.

Такфилд будет сотрудничать с исполнительным вице-президентом по художественному фильму Джиллиан Апфельбаум для совместного управления киноконтентом Village Roadshow Pictures на всех платформах. Опыт Такфилда в области финансов, упаковки и распространения дополнит творческий и продуктивный опыт Апфельбаума. Вместе они планируют продолжить извлечение IP-адресов из материнской компании VREG, обширной библиотеки интеллектуальной собственности Vine Alternative Investments, а также продолжить работу над растущим списком оригинальных IP-адресов VRP. Оба руководителя будут подчиняться непосредственно Стиву Москве, генеральному директору Village Roadshow Entertainment Group.

«Я знаю, что Тристен будет безупречно сотрудничать с Джиллиан, чтобы создать возможность для динамичного и дальновидного партнерства, поскольку мы продолжаем расширять наше киноотделение», – сказала Москва. «Я рад работать и с Тристен, и с Джиллиан, поскольку мы опираемся на последние два года разработки фильмов и используем эту возможность для создания повествования мирового класса под девизом Village Roadshow Pictures».

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Такфилд заявил: «Я так благодарен за возможности, которые у меня были до сих пор в моей карьере, и за замечательных коллег, которым посчастливилось работать бок о бок. Я очень хочу рассказать о своем уникальном опыте, чтобы поблагодарить Стива, Джиллиан и талантливая команда Village Roadshow, компании, чей бренд всегда восхищался. Очень рад присоединиться к этой команде и продолжать развивать оригинальный IP-адрес, который разрабатывается, и потрясающую внутреннюю библиотеку, при этом защищая голоса создателей фильма. Моя страсть – это чтобы представить истории как можно более широкой аудитории, и мне не терпится продолжить эту миссию на Village Roadshow ».

Такфилд ранее занимал должность исполнительного вице-президента 30West, софинансируя, упаковывая и распространяя как текстовые, так и незаписанные фильмы и телевизионную собственность, включая совместное приобретение 30West. Я тоня С помощью стратегии продаж неоновых ламп поздно ночью, Приобретена Amazon в Sundance за 13 миллионов долларов; Упаковка и продажа серии песен прошлой весны Королевский тигр В Netflix. До своей карьеры в 30West она была агентом в отделе медиа-финансирования CAA, участвуя в продаже более 100 фильмов, в том числе Бруклин, Лобстер И Флоридский проект. Она также занимала должность вице-президента по закупкам в Millennium Entertainment и директора по закупкам и развитию Samuel Goldwyn Films.

Брюс Берман продолжит курировать отношения VREG с Warner Bros. Театральный отдел и отчет в Москву. Village Roadshow является со-спонсором и продюсером Warner Bros. ‘Приходящий Матрица 4 Плюс фильм с самым высоким рейтингом R за всю историю, клоун Это принесло по всему миру 1,07 миллиарда долларов.