Virgin Orbit успешно запустила ракету с самолета в космос

Национальный обзор

Рэнд Пол неправильно истолковал политику суда над Трампом в Сенате

Рэнд Пол хочет, чтобы вы знали, что он “не согласен с [Capitol] Боевые действия, произошедшие «6 января», он не считает, что президент Трамп, чей двухмесячный крестовый поход с целью убедить своих сторонников украсть результаты выборов явился прямой причиной «драки», – должен быть лишен возможности снова вступить в должность в будущем. В наши дни это слишком сложно, но фраза «Я не согласен с борьбой» идет в противоположном направлении: это очень хороший ответ на отвратительное шоу 6 января. Это не была обычная «драка». Это была попытка насильственно нарушить подсчет избирателей, и, следовательно, Мирная передача власти следующей должным образом избранной администрации. Америка ошеломила и удивила нас на глазах у всего мира. Он сделал нас похожими на банановую республику. Это привело к гибели многих людей и, возможно, к физическому нападению или даже к убийству вице-президента, потому что он вел самый важный бизнес за все время своего пребывания в должности. Действия Трампа не соответствовали юридическому определению подстрекательства, но он бросил спичку в зажигание, которое он тщательно поставил и полностью облил керосином. Как пишет Дэн Маклафлин, Трамп должен столкнуться с последствиями, которые «достаточно поразительны, чтобы предотвратить любое повторение, пока сохраняется наша национальная память». Но если сенатор Пол Пол Идя своим путем, Судя по всему, Трамп не понесет никаких последствий и вернется к частной жизни в качестве фаворита, который станет следующим кандидатом в президенты от республиканцев. Это безумие. Партия Авраама Линкольна прекрасно обходилась без Трампа 150 лет, и она останется надолго. Партии в значительной степени управляются с нуля, и невозможно исключить Трампа из Республиканской партии, в которой он доминировал в 2015 году и с тех пор подвергался позору, но вполне возможно, что 17 республиканцев в Сенате могут осудить его и лишить его любой высокой должности в Будущее за США. Это правильно, и это также мудро, как для партии, так и для страны. Республиканская партия не может следующие четыре года тратить на попытки объяснить необоснованные действия Трампа. Вы должны идти вперед, и есть только один способ сделать это. Пол ожидает массового раскола в партии, если Трамп будет осужден и ему запретят вступать в должность в будущем, предупредив, что треть партии выйдет из Республиканской партии в этом сценарии. Он неправ: одно из проклятий (но иногда и одно из благ) нашей культуры – это наша короткая хорошо известная коллективная память. Если этой зимой Трампа исключат, дискуссия быстро перейдет на другие темы. Кто должен нести новое партийное знамя? Без сына? Я очень в этом сомневаюсь. Неясно, обрадуется ли это даже Трамп-старший, который неоднократно высмеивал его меньшее имя, потому что, помимо прочего, «это не самый острый нож в ящике стола». В течение пяти лет мы видели, как многие другие политики-республиканцы пытались подражать смеси позерства и популизма Трампа, но это никогда не сработало. Сенатор Джош Хоули потратил два года на то, чтобы заложить свою репутацию в обратном порядке, пытаясь вырвать права на акции у Трамп-банка, и ни к чему не привел. Опрос, проведенный компанией Politico / Morning Consult в ноябре, показал, что этот показатель составляет 1%, и это было до его позорных результатов 6 января. Хотя некоторые идеи Трампа о торговле и иммиграции могут по-прежнему влиять на некоторые части партии, трампизм в целом настолько тесно связан с одним человеком, что не может быть передан новому лидеру. Он умрет вместе с политической карьерой Трампа, и партия продолжится. Конечно, неквалифицированный Трамп застрелит сенаторов, дисквалифицировавших его, а также любого другого, кого будут видеть как получившие удар в спину. Но через четыре года, когда десять республиканцев в Сенате столкнутся с переизбранием, гнев Трампа в худшем случае будет на заднем плане. Через шесть лет, когда Бен Сасси, Митч МакКоннелл, Сьюзан Коллинз и 17 товарищей-республиканцев встретятся лицом к лицу, не будет никакой шумихи. У самого Трампа непродолжительная концентрация внимания и он боится скучать; Он даже не смог бы справиться с оскорблениями в течение четырех, не говоря уже о шести, лет на любом новостном ресурсе, который выберет для обращения к нации. Это правда, что Трамп – это то, что постоянно очаровывает Трампа. Но Америка не любит болезненных неудачников, и работа его жертвы начнет угасать, когда в следующий раз избиратели пойдут на избирательные участки. Постепенно многие из его ярых сторонников начнут понимать, что мужчина смущен. Среди тех, кто настаивает на том, что Трампа ограбили и что все депутаты, проголосовавшие против него, являются заклятыми врагами, как это проявится на избирательных участках? Этого не произойдет, потому что голосование по-прежнему будет бинарным вариантом. Трамп, не имеющий права участвовать в выборах, не сможет выступить в качестве третьей стороны и разделить партию. Основной движущей силой электората, как и в течение многих лет, останется глубокая антипатия к стилю и политике партии. Джо Байден несколькими способами указал на то, что, будучи далеким от единого президента, он будет считать своей основной обязанностью сосредоточиться на наказании сторонников Трампа и противодействии им с помощью назначений и политики, специально разработанных, чтобы их раздражать. Байден видел, как Трамп играл главного тролля в течение последних четырех лет, и решил, что хочет принять участие в этом мероприятии. Камала Харрис, если бы вы стали президентом, ее бы больше презирали традиционные республиканцы и трамписты. Так что не бойтесь сенатора Пола: после Трампа республиканцы быстро объединят свои ряды. Главное, за что выступают американские правые, – это ненависть к тому, что делают демократы, и демократы готовятся вступить в президентское кресло, полное политики ненависти.