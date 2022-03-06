Visa и MasterCard прекращают операции в России | Новости войны России и Украины

Карточные плательщики также присоединяются к бойкоту западных корпораций, навязанному России после вторжения в Украину.

Платежные компании Visa и MasterCard заявляют, что приостанавливают операции в России, присоединяясь к растущему списку международных компаний, которые отказываются вести дела с Москвой из-за вторжения Москвы в Украину.

По просьбе президента Украины Владимира Зеленского этот шаг является еще одним ударом по финансовому сектору России и призван еще больше изолировать экономику, пострадавшую от эмбарго.

MasterCard объявила, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться ее сетью и что любая карта, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах.

«Мы не легкомысленно восприняли это решение», — говорится в заявлении Mastercard, добавив, что этот шаг был сделан после консультаций с клиентами, партнерами и правительствами.

Visa заявила, что карты, выпущенные в России, больше не будут работать за пределами страны и будут работать с клиентами и партнерами в России, чтобы остановить все транзакции Visa в ближайшие дни.

«Мы вынуждены действовать после неспровоцированной оккупации Россией Украины, и мы стали свидетелями неприемлемых событий», — сказал Эл Келли, председатель Visa и главный исполнительный директор.

Президент США Джо Байден в приглашении Зеленскому приветствовал решение компаний.

В заявлении Белого дома говорится: «Президент Байден заявил, что его администрация привержена обеспечению безопасности, гуманитарной и экономической помощи Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования».

Два гиганта кредитных карт уже объявили, что будут соблюдать американские и международные санкции, введенные против России после вторжения 24 февраля.

Крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк и Центральный банк России, недооценили влияние приостановки действия карт на своих клиентов.

Центральный банк России предупредил россиян, выезжающих за границу, что «все банковские карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, будут нормально действовать на территории России до истечения срока их действия».

Экономист Мохамед Хайдер сказал, что решение Visa и MasterCard «имеет настоящий катастрофический эффект и может парализовать многие предприятия».

«Речь идет о 210 миллионах держателей карт в России», — сказал он «Аль-Джазире», добавив, что неоплаченные счета будут составлять сотни миллиардов долларов.

Объявления Visa и MasterCard появились через несколько часов после того, как PayPal приостановил свои услуги в России.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров рано утром в субботу написал в Твиттере письмо генерального директора PayPal Дона Шульмана, в котором официально сообщается, что «в текущей ситуации мы приостанавливаем работу PayPal в России».

Он сказал, что PayPal продолжит поддерживать своих сотрудников в регионе и сосредоточится на гуманитарных усилиях в Украине, «чтобы поддержать наших клиентов и наше глобальное сообщество сотрудников».