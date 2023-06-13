Vision Pro держит доступ к камере под замком по сравнению с iPhone и iPad.

Когда Vision Pro выйдет в следующем году, он сможет запускать приложения для iPhone и iPad «из коробки». Несмотря на то, что он загружен камерами, Apple ясно дает понять, что Vision Pro на самом деле не будет предоставлять эти камеры сторонним приложениям, запрашивающим доступ на iPhone и iPad.

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В роли Дэвида Хина скачать Важно отметить, что компания рассматривает доступ к камере на сессии разработчиков по улучшению существующих приложений для VisionOS:

Когда приложения запрашивают наличие камеры и микрофона, ожидайте, что будут возвращены другие значения, чем на iPad и iPhone. При запросе микрофона приложения получат один микрофон на передней панели. При запросе камеры приложения найдут две камеры. Задняя камера возвращает черную рамку камеры без глифа камеры. Это камера, которая не поддерживает приложения, предполагающие наличие задней камеры. При запросе передней камеры приложения находят одну камеру автомобиля. Если на устройстве не найден пространственный символ, кадры камеры не вернутся в приложения. яблоко

Короче, внешние камеры выключены. С другой стороны, камеры, обращенные внутрь, работают… если у вас есть виртуальный персонаж, созданный для вашего представления. Это то, что использует FaceTime, потому что вы не можете направить гарнитуру на себя, пока вы ее носите, а Zoom и WebEx также будут нажимать Persona, чтобы помочь вам присутствовать во время видеозвонков.

Неудивительно, что Vision Pro — первый продукт Apple в своем роде. Обычно компания начинает разблокировать элементы своего аппаратного и программного обеспечения только тогда, когда продукт становится зрелым. Именно тогда Apple обычно тратит время на то, чтобы открытие доступа к устройствам никоим образом не ставило под угрозу конфиденциальность пользователей.

Далее Дэвид описывает, как другие компании обрабатывают доступ к камере для сторонних приложений в своих наушниках. Meta и HTC соответствуют подходу Apple, а ByteDance разрешает доступ к камере только через гарнитуру Enterprise.

Конечно, Apple позволит пользователям снимать фотографии и видео из приложения «Камера» в VisionOS. Есть даже специальная аппаратная кнопка для съемки фото и видео. Этот тип мультимедиа будет захватывать 3D-фотографии и видео, которые невозможно создать на iPhone и iPad.