Volkswagen продает российские активы местной компании

Немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил в пятницу, что завершил продажу своих российских активов местной дилерской группе Avellon в рамках своего ухода из страны после вторжения Москвы в Украину.

Продажа включает в себя основной завод в Калуге к юго-западу от Москвы, на котором работает около 4000 человек и который может производить 225 000 автомобилей в год.

«Новый владелец приобретет все акции российских дочерних компаний», — говорится в заявлении Volkswagen Group.

«Соглашение было одобрено российскими государственными органами», — добавила она.

Как и другие крупные автопроизводители, Volkswagen прекратил свою деятельность в России в прошлом году после того, как вторжение Москвы в Украину вызвало жесткие западные санкции, нарушившие цепочки поставок.

Но Volkswagen пришлось ждать подписи российского правительства, прежде чем он смог завершить свой отъезд из страны.

Продажа активов компаниями из «недружественных стран», как называет Москва тех, кто попал под санкции, требует одобрения правительственного комитета, который следит за иностранными инвестициями.

VW не раскрыл никаких финансовых подробностей сделки.

Но немецкая финансовая газета Handelsblatt сообщила, что автопроизводитель получит от продажи около 125 миллионов евро (135 миллионов долларов), что намного меньше фактической стоимости российских активов Volkswagen.

«Все предприятия проданы, поэтому нас больше нет в России», — заявил представитель Volkswagen.

Война на Украине вызвала исход иностранных компаний из России, в том числе Starbucks, McDonald’s и H&M.

Японский автопроизводитель Nissan продал свои активы в стране российскому правительству в прошлом году.

Французский автопроизводитель Renault также передал свои российские активы Москве за символический рубль.