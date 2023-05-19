Volkswagen продает российский бизнес местному инвестору

Размещено: 19 мая 2023 г., 5:20 утра по восточному времени
Volkswagen заявил, что продал свой российский бизнес компании «Арт-Финанс», инвестору, которого поддерживает российский автомобильный дилер «Авилон», в результате чего немецкий автопроизводитель стал последней западной компанией, покинувшей страну после вторжения в Украину.
Volkswagen объявил о закрытии сделки в пятницу, заявив, что сделка включает в себя производственные мощности в Калуге, складирование, дистрибуцию и послепродажное обслуживание, а также финансовые услуги со всем соответствующим персоналом.
Русский…
By Mauro Orru
Volkswagen заявил, что продал свой российский бизнес компании «Арт-Финанс», инвестору, которого поддерживает российский автомобильный дилер «Авилон», в результате чего немецкий автопроизводитель стал последней западной компанией, покинувшей страну после вторжения в Украину.
Volkswagen объявил о закрытии сделки в пятницу, заявив, что сделка включает в себя производственные мощности в Калуге, складирование, дистрибуцию и послепродажное обслуживание, а также финансовые услуги со всем соответствующим персоналом.
Российские власти одобрили сделку, финансовые условия которой Volkswagen не разглашает. Российская дочерняя компания Volkswagen ранее приостановила производство и импорт всех марок Volkswagen, включая Audi, Porsche и Skoda.
Однако у группы по-прежнему есть активы в России, в том числе завод в Калуге, который, согласно данным Volkswagen, в 2021 году произвел около 118 000 автомобилей. Модели Volkswagen и Skoda производились в Нижнем Новгороде по контракту с российским автопроизводителем ГАЗ.
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