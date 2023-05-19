Volkswagen продает российский бизнес местному инвестору

Volkswagen заявил, что продал свой российский бизнес компании «Арт-Финанс», инвестору, которого поддерживает российский автомобильный дилер «Авилон», в результате чего немецкий автопроизводитель стал последней западной компанией, покинувшей страну после вторжения в Украину.

Volkswagen объявил о закрытии сделки в пятницу, заявив, что сделка включает в себя производственные мощности в Калуге, складирование, дистрибуцию и послепродажное обслуживание, а также финансовые услуги со всем соответствующим персоналом.

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