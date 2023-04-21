Voloshin Gallery, Киев, открылось выставочное пространство

Влада Ралко, из серии «Львовский дневник», выставлена ​​в «Камере-обскуре» любезно предоставлена ​​художницей и Волошинской галереей.

Галерея Волошина из Киева впервые с начала войны вновь открыла свои выставочные площади. Пространство галереи было тайником для украинского народа и художников. Теперь он, наконец, заработает, как до войны, и его назначение снова обретет смысл. В общем, цель открытия галереи — снова вернуть жизнь в нормальное русло. Как это было до русского вторжения.

Voloshin Gallery поддержала украинских художников в трудные времена

Великолепный Мелаземи, ты недостаточно подготовил меня к этому бою на шоу. Предоставлено художником и LambdaLambdaLambda Prishtina / Брюссель.

Макс и Юлия Волошины, галеристы, рассказали о причинах возобновления работы галереи. «Решение вновь открыть нашу галерею в Киеве было продиктовано сильным чувством поддержки украинской арт-сцены в трудные времена», — сказал Волошин. Это может стать совершенно новым началом как для галереи и ее владельцев, так и для художников. Теперь они наконец-то могут целоваться в нормальных условиях.

Когда ситуация немного успокоилась, владельцы решили, что галерее следует продолжать нормальную деятельность. Их цель — поддержать местное сообщество и художников. Они хотят, чтобы артистам было легче самовыражаться, а также развивать культурное и художественное наследие Украины. Правда, владельцы живут в Америке, но время от времени посещают галерею и таким образом управляют ею.

Вид установки. Предоставлено галереей. Фото: Тарас Федоренко.

Совместная выставка «Камера-обскура» ознаменовала официальное открытие Волошина в пятницу, 14 апреля. Выставка изображает украинскую ситуацию – как можно найти свет даже в кромешной тьме. Выставка содержит мотивы свободы и борьбы, с которыми сталкивается Украина. Когда началась война, хозяевам пришлось покинуть Украину и уехать в Америку. Они не знали, когда вернутся, но теперь для них это новое начало.

Война изменила воображение художника

Евгений Самборский, «Больше никогда… и снова» (2022). Предоставлено автором и Voloshin Gallery. Фото: Тарас Федоренко.

Хотя владельцы не были на украинской земле, они старались представлять украинских художников во всем мире. Они участвовали в нескольких художественных ярмарках, таких как ARCO Madrid в феврале и предстоящая ярмарка Art Brussels на этой неделе. На самом деле план открытия был на октябрь 2022 года. Однако от него отказались, когда Россия напала на Киев. Несмотря на тяжелые условия, художники продолжали работать.

Получайте свежие статьи на свой почтовый ящик Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик, чтобы активировать подписку Спасибо!

Хозяева прокомментировали нападение. «Одна из ракет попала в игровое поле в парке Шевченко, прямо перед зданием, где находится наша галерея. Этот инцидент нанес ущерб инфраструктуре города, у нас возникли проблемы с электричеством и интернетом в нашем выставочном зале, а также с бомбардировки продолжались всю зиму, мы решили отложить наши планы по открытию».

Группа «Открытая» (Антон Варга, Юрий Билей, Павел Ковач, Станислав Турина), «Задворки» в экспозиции галереи «Камера-обскура» Волошинской галереи. Предоставлено художником.

Война оказала огромное влияние на украинское искусство – она изменила то, как творили художники. В них «больше внимания уделяется темам выживания, сопротивления и документирования преступлений россиян. Эти работы не только отражают меняющиеся реалии, но и служат свидетельством неукротимого духа украинского народа».