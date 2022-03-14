Walmart PS5 и Xbox Series X готовы — где проверить запасы дальше

Обновлять: Пополнение запасов Walmart PS5 и Xbox Series X подошло к концу. Ритейлер снова распродал обе свои консоли следующего поколения. Проверять PS5 пополнение И Пополнение Xbox Series X. Центры для розничных продавцов, чтобы проверить запасы впоследствии.

В настоящее время Walmart проводит первую поставку консолей следующего поколения в этом месяце. Мегаритейлер владеет обоими PS5 пополнение И Пополнение Xbox Series X. прямо сейчас. Теперь отправляйтесь к продавцу, чтобы защитить свою консоль, используя приведенные ниже ссылки. Оба устройства продаются по цене 499 долларов без каких-либо дополнительных комплектов.

Эти пополнения начались в 12:00 по восточному времени, и, как и в случае с предыдущими пополнениями в Walmart, мы ожидаем, что снижение продолжится примерно в течение часа. В то время как Walmart пополняется, новые запасы обычно выпускаются каждые 10 минут, поэтому продолжайте проверять, даже если сначала увидите знак распродажи.

Подтверждение недавнего пополнения запасов поступило непосредственно от самого Walmart. На выходных Walmart разослал покупателям информационный бюллетень (которым в сети поделился Джейк Рэндалл), в том числе объявление о предложении членам Walmart Plus о возможности приобрести PS5 или Xbox Series X позже сегодня.

Как и ожидалось, эти пополнения предназначены исключительно для Уолмарт Плюс Физические лица. Членство в Walmart Plus стоит 98 долларов в год или 12,95 долларов в месяц. Также доступна бесплатная пробная версия, но вы сможете получить доступ к этим запасам, только если у вас есть платная подписка Walmart Plus. (вы можете Зарегистрируйтесь в Walmart по этой ссылке).

Если вы пропустили это пополнение или не хотите подписываться на Walmart Plus, обязательно добавьте нас в закладки. PS5 пополнение центр. Это подробное руководство содержит все последние обновления по мере их поступления, а также предлагает важные советы по покупке, которые помогут вам защитить одно из этих желанных устройств. У нас также есть файл Пополнение Xbox Series X. ось тоже.

Walmart PS5 Restock (в наличии)

Walmart Xbox Series X Restock (в наличии)

Мероприятие по пополнению запасов Walmart — советы и рекомендации

Первое, что вы хотите сделать, это создать файл Учетная запись Walmart.com Если у вас его еще нет. Введите свой адрес и информацию о кредитной карте, чтобы вы могли быстро оформить заказ, если зарегистрируетесь для консоли. Вам также необходимо знать правильные целевые страницы PS5 в Walmart. (Вы найдете ссылки выше).

Как только консоли будут доступны в Walmart, вам нужно будет действовать очень быстро, чтобы получить и купить консоль. Однако следует отметить, что Walmart, как правило, выпускает запасы каждые 10–15 минут. Так что, если вы не выиграли консоль с первой попытки, продолжайте попытки. В целом пополнение запасов в Walmart длилось от 1 до 3 часов. Так что стоит продолжать попытки.

Многие сообщают, что добавление PS5 в их список покупок помогло им заполучить PS5. Для этого войдите в свою учетную запись Walmart и перейдите на Страница продукта PS5 в Волмарте. Щелкните значок «Добавить в список» под изображением консоли. Затем вам будет предложено создать имя для вашего списка желаний.

В следующий раз, когда Walmart пополнит запасы PS5, вы сможете добавить консоль в корзину через список желаний (вместо того, чтобы переходить на страницу продукта и ждать, пока он появится на складе). Опять же, ваш пробег может варьироваться в зависимости от этой тактики. ., Но он работал в прошлом.

Если вы не хотите подписываться на Walmart Plus, не теряйте надежды. Мы обязательно увидим пополнение запасов в ближайшие недели.

Трекер пополнения запасов PS5 — необходимо проверять магазины