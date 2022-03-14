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Walmart PS5 и Xbox Series X готовы — где проверить запасы дальше

14 марта, 2022
Artem Sokolov

Обновлять: Пополнение запасов Walmart PS5 и Xbox Series X подошло к концу. Ритейлер снова распродал обе свои консоли следующего поколения. Проверять PS5 пополнение И Пополнение Xbox Series X. Центры для розничных продавцов, чтобы проверить запасы впоследствии.

В настоящее время Walmart проводит первую поставку консолей следующего поколения в этом месяце. Мегаритейлер владеет обоими PS5 пополнение И Пополнение Xbox Series X. прямо сейчас. Теперь отправляйтесь к продавцу, чтобы защитить свою консоль, используя приведенные ниже ссылки. Оба устройства продаются по цене 499 долларов без каких-либо дополнительных комплектов.

Эти пополнения начались в 12:00 по восточному времени, и, как и в случае с предыдущими пополнениями в Walmart, мы ожидаем, что снижение продолжится примерно в течение часа. В то время как Walmart пополняется, новые запасы обычно выпускаются каждые 10 минут, поэтому продолжайте проверять, даже если сначала увидите знак распродажи.

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