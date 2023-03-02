WAMC Sports Report от 02.03.23: Бронсон набрал 39 очков, «Никс» обыграли «Нетс» со счетом 142–118 и одержали седьмую победу подряд.

Финал Нью-Йорк 142 Бруклин 118

Джален Бронсон набрал 30 из своих 39 очков в первом тайме, а «Нью-Йорк Никс» одержали седьмую победу подряд, победив «Бруклин Нетс» со счетом 142–118. «Никс» реализовали почти 80% своих 47-очковых бросков в первой четверти и отыграли вторую победу над «Нетс» с тех пор, как заменили городских соперников Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. Бруклин выиграл девять предыдущих встреч, в том числе первые две в этом сезоне. Джулиус Рэндл добавил 21 очко, восемь подборов и восемь передач, когда «Никс» открыли лидерство в двух играх и заняли 5-е место в Восточной конференции.

Финал Бостон 117 Кливленд 113

Джейсон Татум набрал 18 очков в решающей третьей четверти и завершил сезон с 41 очком, когда «Бостон Селтикс» обыграли «Кливленд Кавальерс» со счетом 117–113. Татум добавил 11 подборов и восемь передач, когда «Бостон» одержал первую победу в трех играх против «Кливленда» в этом сезоне. С его 20-м рекордом в карьере 24-летний Татум обходит Янниса Адетокумбо и занимает седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров НБА среди игроков в возрасте до 25 лет. Это помогло Татуму обойти своего товарища по Матчу звезд Донована Митчелла, набравшего 44 очка. Он избежал травмы после падения в третьей четверти. Эл Хорфорд добавил в актив «Бостона» 23 очка и 11 подборов. Джейлен Браун финишировала с 16 очками.

Финал Филадельфия 119 Майами 96

Тереза ​​Макси набрала 27 очков, Джеймс Харден добавил 23, а «Филадельфия Севенти Сиксерс» доминировала на пути к победе над «Майами Хит» со счетом 119–96. Тобиас Харрис набрал 18 очков, в то время как Пол Рид набрал 16 очков и 14 подборов, а также набрал плюс 26 в 29-минутном матче с мячом 76. Они играли без участника Матча звезд Джоэла Эмбиида, у которого заболела нога. Пока Эмбиид не играет в этом сезоне, у «76ers» сейчас 9-4. Бам Адебайо набрал 20 очков за «Хит», которые в понедельник обыграли «Филадельфию» на выезде, но отстали на целых 25 очков в домашнем матче-реванше. Джимми Батлер забил 16 за Майами.

Новая команда, тот же Кевин Дюрант. Эпоха Дюранта в «Финиксе» началась в среду вечером, когда 13-кратный участник Матча всех звезд НБА набрал 23 очка из 10 из 15, добавив взрывной атакующий элемент к и без того опасному нападению в его дебютном матче за «Санз». Дюран, который играл за свою четвертую команду за последние семь сезонов, добавил шесть подборов и два блок-шота, когда «Санз» обыграли «Шарлотт Хорнетс» со счетом 105–91. Как и в случае его предыдущих остановок в Сиэтле, Оклахома-Сити, Голден Стэйт и Бруклине, ожидания высоки, и с прибытием Дюранта возникает другой уровень волнения. «Санз» надеются, что добавление Дюранта поможет им преодолеть трудности после поражения от «Милуоки Бакс» в шести играх финала НБА 2021 года.

Кайри Ирвинг чувствует давление со стороны «Даллас Маверикс», пытающихся не отставать от жесткого отставания в Западной конференции, объединяя его в новую звездную пару с Лукой Дончичем. У этих двоих общий рекорд 1-4, а «Мавс» выиграли только дважды в семи играх с тех пор, как Ирвинг заключил звездную сделку с «Бруклином». У обеих звезд были шансы сравнять счет или выиграть корзины на последних секундах их четырех поражений вместе. Они не пришли и теперь рискуют начать вместе со счетом 1: 6. Следующие два соперника — претенденты на титул Филадельфия и Феникс.

НХЛ

Финал ОТ Нью-Йорк Рейнджерс 3 Филадельфия 2

Владимир Тарасенко забил победный гол на 2:32 в овертайме и ассистировал Мике Зибанежаду и Крису Крайдеру, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 в среду вечером. Оуэн Типпетт и Скотт Лоутон забили за «Флайерз». «Рейнджерс» выиграли свою последнюю игру перед тем, как Патрик Кейн дебютировал за первую команду в четверг вечером. Кейн был приобретен во вторник в результате обмена с «Чикаго Блэкхокс». Прибытие трехкратных чемпионов Кубка Стэнли сразу же закрепило за «Рейнджерс» статус претендента на Кубок Стэнли. Игорь Шестеркин отразил 25 бросков «Рейнджерс», а Картер Харт сделал 22 сэйва за «Флайерз».

Финал Нью-Джерси 7 Колорадо 5

Доусон Мерсер забил гол и сделал три передачи, Томас Татар забил гол и сделал две передачи, а «Нью-Джерси Девилз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 7:5. Нико Хишер и Майлз Вуд забили гол и результативную передачу, а Натан Бастиан, Ондрей Балат и Дуги Хэмилтон также забили за «Девилз». Витек Ваничек сделал 14 сейвов, прежде чем был заменен в начале третьего периода. Акира Шмид вышел на поле и отразил все 12 бросков, с которыми столкнулся. Нападающий «Нью-Джерси» Тимо Мейер, перешедший в понедельник из «Сан-Хосе», получил травму. Натан Маккиннон забил дважды, увеличив свою результативную серию до девяти игр, а Микко Рантанен забил свой 41-й гол в сезоне за «Колорадо». Валерий Нишушкин и Джей Ти Комфер также забили по два гола, а Артури Ликонен сделал две результативные передачи. Юстус Анонен финишировал с 22 сэйвами.

В НФЛ, где

Защитник Джорджии Джален Картер, который был представлен как один из лучших игроков на драфте НФЛ, был обвинен в безрассудном вождении и гонках в связи с аварией, в результате которой погибли лайнмен нападения Девин Уиллок и сотрудник по набору персонала. Департамент шерифа округа Афины-Кларк выдал ордер на арест, в котором утверждалось, что Картер участвовал в гонках на своем внедорожнике против внедорожника, которым управлял вербовщик, что привело к аварии 15 января. Картер должен был прибыть в Индианаполис в среду, чтобы посетить скаутскую ассоциацию НФЛ. Полиция сообщает, что он должен оформить ордер на арест по возвращении в Афины. Картер опубликовал заявление в своем аккаунте в Твиттере, в котором говорится, что он ожидает, что его «полностью реабилитируют за любые уголовные правонарушения».

Аарон Роджерс говорит, что он примет решение о своем будущем «достаточно скоро», так как четырехкратный квотербек MVP размышляет, играть ли ему в следующем сезоне и остается ли его будущее в «Грин Бэй Пэкерс». 39-летний Роджерс обсудил свое будущее, выступая в эпизоде ​​подкаста The Opry Marcus. Большую часть полуторачасовой беседы он провел, описывая недавнее уединение, на котором, по его словам, он провел четыре дня в одиночестве в темной комнате.

Уилл Андерсон-младший может стать лучшим защитником на драфте НФЛ в этом году. Черт возьми, это может быть даже выбор № 1 в целом. Но бывшая звезда Алабамы знает, что ему еще предстоит завоевать эти награды, и ни то, ни другое не будет легким. Во-первых, Андерсон должен доказать, что он глава надежного оборонительного класса. Затем он должен доказать, что заслуживает того, чтобы быть вторым подряд защитником, который будет выбран под номером 1 в общем зачете — это будет первый раз с 1991-92 годов, когда защитник уходит первые два года подряд.

Федеральный судья заявил, что тренер НФЛ Брайан Флорес может позволить присяжным принять решение по существу его исков о дискриминации против лиги, «Денвер Бронкос», «Нью-Йорк Джайентс» и «Хьюстон Тексанс». Но он должен подать иски против Miami Dolphins через арбитраж. Судья Валери Капрони вынесла свое решение в среду на Манхэттене. Флорес подал в суд, заявив, что лига «пронизана расизмом», особенно при найме и продвижении чернокожих тренеров. Он подал в суд после того, как Майами уволил его, в результате чего «Дельфины» установили рекорд 24–25 за три года. Судья постановил, что еще два тренера, присоединившиеся к иску, должны быть переданы в арбитраж.

PGA

Тур PGA согласовал радикальные изменения в своем расписании на 2024 год. Он начинается с 16 специальных мероприятий, в том числе крупных. Восемь из них не будут иметь сокращений и в них будет не более 80 игроков. Комиссар Джей Монахан проинформировал игроков об изменениях в служебной записке. Эти изменения включают в себя уменьшение вознаграждения по программе Player Impact Program со 100 миллионов долларов для 20 игроков до 50 миллионов долларов для 10 игроков. Остальные деньги перенаправляются в пулы бонусов за производительность. Он также включает в себя место, где иностранные игроки могут участвовать в элитных турнирах.

Олимпийские игры в Париже

Война, гнев и боль омрачают украинским спортсменам путь к Олимпиаде-2024 в Париже. Российская бомбардировка разрушила полигон. Авиаудары срывают тренировки. Спортсмены потеряли членов семьи и друзей. Или они беспокоятся, что они будут. Поездки на международные соревнования стали трудными, потому что российское вторжение закрыло воздушное пространство страны. Украинский водолаз с гордостью носит имя своего покойного деда, погибшего в разбомбленном украинском портовом городе Мариуполь. Украинские пловцы, завоевавшие олимпийские медали, говорят, что ужас войны оказывает на них психологическое воздействие.

Национальная студенческая спортивная ассоциация

На этой неделе бывший губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер приступает к работе в качестве президента NCAA. В верхней части его списка дел имя, фотография и компенсация сходства для спортсменов колледжа. Как и его предшественник Марк Эммерт, Бейкер говорит, что NCAA нуждается в помощи Конгресса в виде федерального закона, регулирующего NIL. Но Бейкер предлагает другой взгляд на регулирование NIL. Он рассматривает спортсменов как потребителей на процветающем рынке, которому не хватает прозрачности и который наводнен неквалифицированными и даже недобросовестными игроками.

МЛБ

Игроки были в основном довольны тем, что этой весной Высшая лига бейсбола ввела несколько новых правил, но фанаты, которые впервые лично ознакомились с правилами, разделили мнения. MLB добавила часы подачи, ограничила заклинания дальнего поля и внесла другие изменения, чтобы ускорить темп игры. Кажется, это работает: игры длятся в среднем на 20 минут меньше, чем на прошлой весенней тренировке. Некоторые болельщики остались равнодушны к правилам, а другие пришли в восторг от более быстрого темпа. Другие хотят, чтобы игра оставалась неизменной на всю жизнь.