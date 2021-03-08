Wan Challenge, первый спутник Туниса будет запущен в день независимости страны

Первый спутник Туниса (Challenge ONE), принадлежащий TELNET, планирует запустить «Главкосмос» (ГК) начал свои услуги на борту космического корабля «Союз-2» космодрома Байконур в Казахстане. Спутник, запущенный 20 марта (в День независимости Туниса), будет нести спутник SIMBA (Система улучшения мониторинга поведения диких животных), предназначенный для отслеживания диких животных в национальных парках Кении. Запуск “Союза-2” запланирован на 20 марта 2021 года в 09:07 мск.

Challenge ONE была объявлена ​​в 2019 году тунисской авиационно-космической компанией TELNET после того, как она заключила соглашение с российским оператором о коммерческом запуске ракет Союз-2, GK Launch Services. Согласно соглашению, Challenge ONE станет предшественником группировки из 30 спутников, которые будут запущены к 2023 году. В соглашение также входит СПУТНИКС, частная российская компания, которая производит высокотехнологичные спутниковые компоненты и технологии. СПУТНИКС участвовал в содействии разработке спутников и создании служб исследований и разработок спутниковых компонентов.

Challenge ONE – это исследовательский и инновационный проект, который представляет новый подход к информационным технологиям и их практическому применению. Результаты Telnet Challenge ONE будут использованы для создания группировки из 30 спутников.

Также в 2019 году Международная астронавтическая федерация (IAF) в сотрудничестве с GK Launch Services Рекламируйте конкурс Запустить 1U CubeSat бесплатно в первой коммерческой миссии GK Launch Services во время Всемирная конференция по космосу для развивающихся стран Проходил в Марракеше, Марокко. Победителем конкурса стал Римский университет Ла Сапиенца, разработавший спутник Simba. Мила Савельева, менеджер по маркетинговым коммуникациям GK, объявила, что GK Launch Services бесплатно отправит спутник SIMBA на орбиту на 70-й Международной конференции по астронавтике в Вашингтоне, округ Колумбия.

В команду спутникового проекта SIMBA входят студенты Университета Сапиенца в Риме, Тель-Авивского университета (Израиль) и Университета Найроби (Кения). Симба, сокращение от «Система улучшения поведения диких животных», будет отслеживать поведение животных Национального парка Кении в их естественной среде обитания. Для этого на определенных животных разных видов и размеров (от птиц до крупных млекопитающих) должны быть размещены специальные датчики, и CubeSat будет передавать информацию об их миграции.

Challenge ONE станет первым спутником Африки к 2021 году, в результате чего общее количество африканских спутников достигнет 43. Только один спутник был запущен континентом в 2020 году, а восемь были запущены в 2019 году.