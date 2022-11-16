Warzone 2.0 запущен раньше в некоторых регионах

Зона боевых действий 2.0 Оно появилось раньше, чем ожидалось. Скриншот : Активижн / Котаку

Сегодня днем ​​долгожданный шутер от Activision. Зона боевых действий 2.0 В некоторых регионах он был запущен раньше, чем ожидалось, в шоковом отходе от традиции запуска онлайн-сервиса откладывать все на несколько часов. мы смотрим на тебя, Мониторинг 2.

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Служебный долг: Зона боевых действий 2.0.1 Обновить Его запуск был запланирован на 10:00 по тихоокеанскому времени 16 ноября, но похоже, что некоторые регионы (сначала Новая Зеландия и Европа, а затем США) могли получить к нему доступ как минимум на час раньше. Чтобы подготовиться к запуску, игроки смогли предварительно скачать Зона боевых действий 2.0 Уже 14 ноября, как прибавка разумного размера к Современная война 2. Но скоро Твиттер начал твитить Эта королевская битва была доступна еще 16 ноября, поэтому я побежал к своей Xbox Series S и загрузил ее.

Примерно в 12:00 по восточноевропейскому времени все, что у меня было, это классное новое открытие при запуске. Современная война 2 что предложил Зона боевых действий 2.0Новая карта фермы и две вкладки на главной странице для Зона боевых действий 2.0 бета-версия DMZ и Зона боевых действий 2.0. Оба тега заблокированы. Но уже через 15 минут они разблокируются и в них можно играть. Очень похоже на оригинал зона боевых действийИ современная война 2, Зона боевых действий 2.0 бета-версия DMZ и Зона боевых действий 2.0 являются собственными разделами в главном меню, причем последний в настоящее время предлагает Battle Royale Quads только в качестве опции для плейлиста. Все просто, я вижу.

Учитывая, что многие игры с онлайн-сервисами запускаются с множеством проблем, таких как отложенное время запуска, отключение сервера и подбор игроков на сервере, действительно удивительно, что Зона боевых действий 2.0 Он пришел не только вовремя, но и рано — как тот друг, на которого всегда можно рассчитывать, что он прибудет на вечеринку раньше всех с какой-нибудь едой под рукой.

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Эти наушники имеют потрясающий диапазон и качество звука, до 15 часов воспроизведения, могут переключаться между двумя устройствами Bluetooth одновременно и звучат великолепно.

Так, зона боевых действий 2.0 Готов к работе, хотя неясно, насколько хорошо серверы справятся с якобы массовым наплывом игроков. Я загружаюсь в матч прямо сейчас, так что следите за обновлениями.