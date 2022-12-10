Warzone 2.0 скоро получит статистику, но ваши текущие убийства не имеют значения

картина : Бесконечный Уорд

Call of Duty Warzone 2.0.1 Обновить Игроки вот-вот получат то, что хотят… вроде того. Онлайн-шутер стал очень популярным Боевые хроники С перезагруженным межсезонным обновлением первого сезона, которое начнется 14 декабря. выглядит неплохо. Но загвоздка в том, что это началось снова: любая информация из игр, которые вы завершили до этой даты, не будет учитываться в вашей статистике.

Традиционно все, что делает журнал боя, — это записывает ваши результаты и результаты других игроков, включая общее время игры, соотношение убийств и смертей, количество убийств и другую соревновательную статистику, игроков. Это было хочет этого достигнуть Зона боевых действий 2.0 С момента запуска игры в ноябре. Тем не менее, новый блог Activision, опубликованный сегодня о предстоящем патче, показал, что долгожданная функция поставляется с большой оговоркой.

«Регистрация будет осуществляться только с даты активации и не будет включать статистику с момента запуска первого сезона до перезагрузки первого сезона (с 16 ноября по 14 декабря)». Читать блог обновлений.

Котаку Activision обратилась за комментариями.

Для конкурентоспособных игроков эта новость станет огромной пощечиной — все, что вы сделаете до 14 декабря, не будет официально задокументировано. Если бы у вас была самая впечатляющая серия убийств, и не существовало бы записи боев, чтобы записать ее, была бы у вас вообще серия убийств?

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Лично я не уверен, что это так плохо, как некоторые фанаты Мы сделал это быть. Но я могу понять их разочарование, особенно если учесть тот факт, что послужной список боев является образцовым. треска Функция, которой не хватало при запуске. тоже не помогает Зона боевых действий 2.0Его выпуск был одним из этого года Самый тяжелый и глючный. как таковой Весело, потому что игра действительно бесплатнаОчевидно, что доброжелательность фанатов имеет свои пределы.

Но в Тёмные Века с сегодняшнего дня и до 14 декабря, когда статистика, наконец, начнет меняться, вы можете сосредоточить своё внимание на ожидании других обновлений в середине сезона. Зона боевых действий 2.0 получает, как Ракетная лига-Вероятно зона боевых действий Кубок с квадроциклами. Или вы можете, знаете ли, попытаться развлечься, играя в игру.