Watchdog предупреждает, что ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС «потенциально опасна»

ситуация в окрестностях Крупнейшая атомная электростанция в Европе «Он становится все более непредсказуемым и потенциально опасным», — заявил в субботу глава Международного агентства по атомной энергии ООН.

Международное агентство по атомной энергии Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси заявил в своем заявлении, что он «чрезвычайно обеспокоен очень реальными рисками ядерной безопасности и безопасности», с которыми сталкивается Запорожская электростанция на юго-востоке Украины.

«Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить риск серьезной ядерной аварии и связанных с ней последствий для населения и окружающей среды», — сказал он.

Он добавил, что российский объект занят Почти в два раза больше Чернобыля«должен быть защищен».

«Я глубоко обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить риск серьезной ядерной аварии и ее последствий для населения и окружающей среды», — сказал он.

В заявлении говорится, что МАГАТЭ получило информацию о жителях соседнего города. ИннерхударОрганизация, в которой проживает большинство сотрудников станции, «внимательно следила за ситуацией на предмет любого потенциального воздействия на ядерную безопасность».

«Эксперты МАГАТЭ на месте продолжают периодически слышать взрывы», — говорится в заявлении.

Дмитрий Орлов, сосланный мэр Иннерхудара, заявил в субботу в сообщении Telegram, что российские силы разжигают атмосферу «паники», объявляя о последних эвакуациях.

«Первая волна выселений началась вчера утром, но назвать ее «коллективной» сейчас нельзя. Часть желающих выехать погрузили в автобусы, а часть уехали на собственных автомобилях, поэтому вчера на заправках закончилось топливо. Работает с большими ограничениями и негде вывести деньги».

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своем заявлении в Facebook, что жители были эвакуированы в Бердянск и Приморск, два близлежащих города на Азовском побережье, которые также находятся под российской военной оккупацией.

В заявлении добавлено, что «эвакуации подлежат лица, имеющие российские паспорта, и в первую очередь эвакуируются лица, имеющие российские паспорта». Принятие российского гражданства В первые месяцы оккупации.

NBC News не удалось независимо проверить ни одно из утверждений.

Россия захватила его в первые дни войны Запорожский комплекс Над ним до сих пор работают украинские техники. Шесть реакторов станции вырабатывают больше энергии, чем любая сопоставимая установка в Соединенных Штатах.

После этого международная озабоченность росла. Объект обстреляли в августе. Обе стороны обвинили друг друга в нападениях в районе завода.

В последний раз Гросси посетил Запорожский завод в марте в рамках усилий по достижению соглашения с обеих сторон о мерах безопасности для обеспечения защиты завода.

Количество сотрудников на заводе уменьшилось в последние месяцыВ заявлении МАГАТЭ говорится, хотя и со ссылкой на руководителя площадки Юрия Черничука, что работающий там оперативный персонал не будет эвакуирован и делает все необходимое для обеспечения безопасности площадки.

Соединенные Штаты имеют прежний Россия обвинила От непризнания «серьезной радиологической опасности» на станции.

Катастрофа 1986 года в Чернобыльская АЭС Худшим из всех считается город Припять на севере Украины.

Это потребовало эвакуации более 100 000 человек, живших на расстоянии около 19 миль, и возникшая в результате радиация была обнаружена по всей Европе. Официально менее 50 человек погибли в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и эта цифра решительно оспаривается учеными и экологическими организациями.

украинские законодатели ранее предполагалось что до 3 миллионов человек могут погибнуть и еще 51 миллион могут пострадать от радиации в результате серьезной аварии на Запорожской АЭС.