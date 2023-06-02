watchOS 10 включает обновленные приложения, чтобы использовать преимущества большего дисплея Apple Watch Ultra.

watchOS 10 обещает стать крупным обновлением для пользователей Apple Watch, включая новый акцент на виджеты как на способ предоставить пользователям доступ к той части информации, которую они могут видеть. сейчас, Блумберг отчеты watchOS 10 также обновит все основные приложения, чтобы лучше использовать преимущества больших размеров экрана Apple Watch.

Новые функции в watchOS 10

Эта информация находится в watchOS 10 через Блумберг Подробное изложение всего, что можно ожидать на WWDC 2023 на следующей неделе. В отчете также говорится, что Apple построила специальную практическую зону в Apple Park для демонстрации гарнитуры Reality Pro.

Что касается watchOS 10, в сегодняшнем отчете говорится, что одной из целей Apple является улучшение основных приложений watchOS для Apple Watch Ultra. «Apple обновляет все основные приложения Apple Watch, добавляя новый дизайн, чтобы использовать преимущества больших экранов Apple Watch Ultra и более крупных стандартных часов, — говорит Марк Гурман.

Пользователи Apple Watch Ultra часто жалуются на это с тех пор, как устройство было представлено в прошлом году. в Apple Watch Ультра У него самый большой дисплей среди Apple Watch, но Apple еще предстоит обновить многие встроенные приложения и циферблаты, чтобы в полной мере использовать преимущества этого большого экрана.

Как сообщалось ранее, watchOS 10 также будет включать новый акцент на виджеты. Вы можете найти полное изложение того, чего ожидать от watchOS 10, в нашем пошаговом руководстве.

Основной доклад ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple состоится в понедельник, 5 июня, в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени. Держите его заблокированным 9to5Mac Для всестороннего освещения перед мероприятием. Мы также будем присутствовать на WWDC 2023 всю неделю.

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