WB Games сообщает о распродаже NetherRealm Studios и TT Games

Поскольку это было впервые объявлено WarnerMedia и AT&T Discovery будут объединены В новой организации, Warner Bros. Discovery, одним из нерешенных вопросов по поводу всего этого было, что именно может случиться с различными группами WarnerMedia, такими как Несколько разработчиков видеоигр что не совсем подходит для вновь созданного предприятия. В новую организацию войдут такие разработчики, как NetherRealm Studios и TT Games, и во время этого Недавний доклад Представитель Warner Bros. Games указали, что оба могут быть выставлены на продажу, и с тех пор указали, что это не так.

«Я могу подтвердить, что NetherRealm Studios и TT Games продолжат быть частью Warner Bros. Games, и все они будут включены в слияние Warner Media Discovery», – сказал Реми Склар из Warner Bros. Игры TheGamer. Сказал В ответ на отчет. оригинал Отчет лидера отрасли Джеза Кордена Он утверждал, что и NetherRealm Studios, и TT Games выставлены на продажу, потому что Warner Bros. Она не думала, что они были «в пределах их досягаемости», и Корден поделился этим на основании информации, почерпнутой из официальных документов, которые, как он утверждал, видел.

Если вы не совсем знакомы, NetherRealm Studios известна разработкой файтингов, таких как франшизы Mortal Kombat и Injustice. С другой стороны, TT Games известна разработкой ряда видеоигр LEGO. NetherRealm Studios недавно специально объявила, что сделала именно это. Она закончила свою работу с Смертельная битва 11 Он сосредоточится на своем следующем проекте. Последняя видеоигра от TT Games, LEGO Звездные войны: Сага о СкайуокереЕго планируется выпустить в этом году. после долгой задержки. Официальная дата выхода этой игры не объявлена.

Как отмечалось выше, Warner Bros. говорит: Игры, в частности, NetherRealm Studios и TT Games, которые останутся частью Warner Bros. Открытие путем слияния. Это не исключает возможной продажи, но, похоже, на данный момент решает вопрос. Вы можете проверить Все наши предыдущие обзоры игр Warner Bros. , которую часто называют WB Games, находится здесь.

Что вы думаете о реакции Warner Bros.? Игры? Как вы думаете, можно ли изучить возможность продажи после слияния? Расскажите нам в комментариях или свяжитесь со мной и напишите мне прямо в Twitter по адресу Встраивать твит Говоря обо всем, что касается игр!