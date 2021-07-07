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Wechat удаляет десятки аккаунтов ЛГБТ-университетов Китая

8 июля, 2021
Toma Kulikov

Во вторник в социальных сетях Защитники прав геев протестовали против внезапного закрытия этих счетов компанией, принадлежащей Tencent. Удаленными аккаунтами управляют студенты университетов Китая, включая такие престижные учебные заведения, как Пекинский университет, Университет Цинхуа в Пекине и Университет Фудань в Шанхае.

Хотя CNN Business не смог получить доступ к этим удаленным аккаунтам, многие подписчики опубликовали نشر выстрелы Из сообщения, которое их встретило, когда они достигли пустых страниц счетов.

«После получения соответствующих жалоб весь контент был заблокирован, а учетная запись отключена», – говорится в уведомлении со ссылкой на нарушение государственного постановления об управлении общедоступными онлайн-счетами.

Wechat не сразу ответил на запрос о комментарии от CNN Business.

Китай декриминализовал гомосексуальность в 1997 г. и удален из официального списка психических расстройств в 2001 г.. Но однополые браки в стране по-прежнему незаконны, и люди, идентифицирующие себя как ЛГБТ По-прежнему сталкивается с дискриминацией Как в личной, так и в профессиональной сфере. Активисты опасаются, что Коммунистическая партия может и дальше ограничивать безопасные места для сексуальных меньшинств в стране.
Некоторые из удаленных ЛГБТ-групп зарегистрированы как студенческие клубы в своих университетах, а другие действуют неформально. Большинство из них существуют уже много лет, обеспечивая учащихся чувство общности и столь необходимую поддержку. Сообщения От рекомендаций по книгам и фильмам на тему ЛГБТ до ресурсов психологической помощи.

Кэти, директор одной из удаленных ЛГБТ-групп в университете в Пекине, сказала, что у шестилетнего аккаунта около 18 000 подписчиков.

25-летняя девушка, попросившая использовать псевдоним из страха перед репрессиями со стороны властей, за последние несколько лет заметила, что в ее университете дискуссии о сексе стали более осторожными. В прошлом ее группа могла публично отстаивать права геев в кампусе и проводить небольшие семинары для сексуальных меньшинств, чтобы делиться своими историями. Она сказала, что их офлайн-деятельность теперь ограничена частными собраниями, такими как совместная трапеза или совместный просмотр фильма.

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Кэти добавила: «В последние годы нашей целью было просто выжить, продолжать служить и сохранять тепло среди студентов-ЛГБТ. Мы больше не занимаемся какой-либо радикальной защитой».

В августе прошлого года Шанхайский прайд, самый продолжительный и единственный ежегодный праздник сексуальных меньшинств в Китае, Неожиданно объявили о закрытии إغلاق Столкнувшись с усиливающимся давлением со стороны местных властей.
В прошлом месяце звезда футбола Ли Инь Я официально вышла как лесбиянка В сообщении на Weibo, он стал первым известным китайским спортсменом, сделавшим это. Ли, который играет за национальную футбольную команду, позже удалил пост, который получил широкую поддержку, но также вызвал волну нападок на геев.

Запрет учетных записей WeChat вызвал возмущение в китайских социальных сетях.

А. сказал. «Времена обращаются вспять. Китай уже не тот, что был 10 лет назад. Постепенно мы теряем все наши свободы». Приостановка на Weibo.

Но этот шаг приветствовали онлайн-националисты, некоторые из которых без доказательств утверждали, что в эти группы геев проникли «иностранные силы».

«Я за блокировку аккаунтов … Почему мы должны держать эти публичные аккаунты в ведении антикитайских сил в наших высших учебных заведениях? Мы ждем, чтобы они промыли мозги студентам, которые еще не сформированы своими ценностями? Сказал один комментарий к Weibo.

Кэти из пекинского гей-сообщества назвала это утверждение «совершенно абсурдным».

«Сексуальные меньшинства существуют в Китае уже давно, и не из-за какого-либо подстрекательства со стороны так называемых иностранных держав», – сказала она. «Они вообще не понимают (гей-сообщество) и не собираются понимать (нас)».

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