Wechat удаляет десятки аккаунтов ЛГБТ-университетов Китая

Во вторник в социальных сетях Защитники прав геев протестовали против внезапного закрытия этих счетов компанией, принадлежащей Tencent. Удаленными аккаунтами управляют студенты университетов Китая, включая такие престижные учебные заведения, как Пекинский университет, Университет Цинхуа в Пекине и Университет Фудань в Шанхае.

Хотя CNN Business не смог получить доступ к этим удаленным аккаунтам, многие подписчики опубликовали نشر выстрелы Из сообщения, которое их встретило, когда они достигли пустых страниц счетов.

«После получения соответствующих жалоб весь контент был заблокирован, а учетная запись отключена», – говорится в уведомлении со ссылкой на нарушение государственного постановления об управлении общедоступными онлайн-счетами.

Wechat не сразу ответил на запрос о комментарии от CNN Business.