Wechat удаляет десятки аккаунтов ЛГБТ-университетов Китая

Во вторник в социальных сетях Защитники прав геев протестовали против внезапного закрытия этих счетов компанией, принадлежащей Tencent. Удаленными аккаунтами управляют студенты университетов Китая, включая такие престижные учебные заведения, как Пекинский университет, Университет Цинхуа в Пекине и Университет Фудань в Шанхае.
«После получения соответствующих жалоб весь контент был заблокирован, а учетная запись отключена», – говорится в уведомлении со ссылкой на нарушение государственного постановления об управлении общедоступными онлайн-счетами.
Wechat не сразу ответил на запрос о комментарии от CNN Business.
Кэти, директор одной из удаленных ЛГБТ-групп в университете в Пекине, сказала, что у шестилетнего аккаунта около 18 000 подписчиков.
25-летняя девушка, попросившая использовать псевдоним из страха перед репрессиями со стороны властей, за последние несколько лет заметила, что в ее университете дискуссии о сексе стали более осторожными. В прошлом ее группа могла публично отстаивать права геев в кампусе и проводить небольшие семинары для сексуальных меньшинств, чтобы делиться своими историями. Она сказала, что их офлайн-деятельность теперь ограничена частными собраниями, такими как совместная трапеза или совместный просмотр фильма.
Кэти добавила: «В последние годы нашей целью было просто выжить, продолжать служить и сохранять тепло среди студентов-ЛГБТ. Мы больше не занимаемся какой-либо радикальной защитой».
Запрет учетных записей WeChat вызвал возмущение в китайских социальных сетях.
Но этот шаг приветствовали онлайн-националисты, некоторые из которых без доказательств утверждали, что в эти группы геев проникли «иностранные силы».
Кэти из пекинского гей-сообщества назвала это утверждение «совершенно абсурдным».
«Сексуальные меньшинства существуют в Китае уже давно, и не из-за какого-либо подстрекательства со стороны так называемых иностранных держав», – сказала она. «Они вообще не понимают (гей-сообщество) и не собираются понимать (нас)».