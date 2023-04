WETL-FM транслирует российскую драму о Чернобыльской катастрофе

SOUTH BEND — Медиапрограмма Общественной школы Саут-Бенда представляет мировую премьеру радиоспектакля «Гроб», который выйдет в эфир в 13:00 30 апреля и в 19:00 5 мая на WETL-FM (91.7).

Двадцать два студента, а также два директора и три студента-редактора из средних школ Адамса, Клея и Райли выступили и составили шоу в виде предварительно записанной радиопрограммы со звуковыми эффектами и музыкой.

15-минутная версия пьесы недавно заняла третье место на конкурсе дикторов школ Индианы. Полная 90-минутная версия будет транслироваться.

Русская пьеса Владимира Губариева, переведенная на английский язык, берет свое название от огромной конструкции из стали и бетона, которая перекрывает ядерный реактор № 4 на Чернобыльской АЭС.

Спектакль о событиях 26 апреля 1986 года и последовавшей ядерной катастрофе.

Губариев получил образование инженера, а затем работал научным корреспондентом в российской газете «Правда». Он был первым журналистом, посетившим Чернобыль сразу после взрыва на электростанции.

Вместо того, чтобы опубликовать обычную историю, он поместил свои записи об инциденте в пьесу, которая стала первой пьесой, опубликованной в условиях гласности — или открытости в советских СМИ и общественной информации. Он был поставлен в конце 1980-х — начале 1990-х годов по всему миру в десятках профессиональных театров, удостоен высшей писательской награды России — Ленинской премии, а в лондонском Вест-Энде — Театральной премии Лоуренса Оливье.

Эрика Селеста, помощник преподавателя медиа в средней школе Райли, работала с агентом Губариевым и некоммерческой организацией Селесты To Be Honest Inc. , чтобы получить первые и единственные права на адаптацию «Гроба» для радиоспектакля.

Для получения дополнительной информации посетите sbstvradio.org или wetl.radio12345.com.