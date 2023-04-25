Пользователи WhatsApp больше не ограничены использованием своей учетной записи только на одном телефоне. Сегодня служба обмена сообщениями, принадлежащая Meta, объявляет о своей функции работы с несколькими устройствами, которая ранее позволяла вам получать доступ и отправлять сообщения от третьих лиц. Android-планшетыИ браузеры или компьютеры Наряду с вашим основным телефоном — расширяется для поддержки дополнительных смартфонов. «Одна учетная запись WhatsApp, теперь на нескольких телефонах», — так служба описывает функцию, которая, по ее словам, станет доступной для всех в ближайшие недели.

Настройка дополнительного телефона для использования с вашей учетной записью WhatsApp происходит после новой установки приложения. За исключением того, что вместо того, чтобы вводить свой номер телефона во время настройки и входа в систему, как обычно, вы можете выбрать новую опцию «Связать с существующей учетной записью». Это сгенерирует QR-код, который будет сканироваться вашим основным телефоном WhatsApp с помощью параметра «Привязать устройство» в настройках. Новая функция работает на устройствах iOS и Android.

WhatsApp рекламирует эту функцию как полезный инструмент для малого бизнеса, который может захотеть, чтобы несколько сотрудников могли отправлять и получать сообщения с одного и того же рабочего номера на разных телефонах. Но это должно пригодиться всем, кто регулярно использует несколько смартфонов и хочет связать их все с одной учетной записью WhatsApp.

Хотя исходный телефон, на котором выполнен вход в вашу учетную запись, считается «основным» устройством, его не нужно включать, чтобы получать сообщения на другие телефоны, планшеты Android или компьютеры. Однако, если ваше основное устройство не использовалось более 14 дней, WhatsApp говорит, что выйдет из других ваших устройств. Вы также можете вручную выйти из связанных устройств с основного телефона. READ Третья версия The Great Waste of Time (APWOT) доступна по запросу.

Как только вы привяжете дополнительный телефон к своей учетной записи WhatsApp, вы сможете получать доступ и отправлять сообщения с любого телефона. Сообщения за год будут синхронизироваться между устройствами, поэтому вы сможете просматривать журналы чата, прежде чем отправлять новые сообщения. Сообщения синхронизируются между телефонами независимо от их операционных систем, будь то iOS на Android или наоборот.

«Один WhatsApp. Несколько телефонов». Фото: мета

Личные сообщения остаются зашифрованными от начала до конца, независимо от того, используете ли вы функцию нескольких устройств.