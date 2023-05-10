WhatsApp ответил после того, как Илон Маск написал в Твиттере «Ничему не доверяйте».

WhatsApp отклонил это утверждение.

Нью-Дели:

Скриншот своего устройства, сделанный инженером Twitter, вызвал обеспокоенность по поводу предполагаемого доступа WhatsApp к микрофону устройства, даже когда приложение не используется. Инженер Фуад Аль-Дубайри утверждал, что его WhatsApp постоянно использовал микрофон, пока он спал.

WhatsApp использует микрофон в фоновом режиме, пока я спал, и так как я проснулся в 6 утра (и это только часть расписания!), что происходит? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV — Фуад Аль-Дабири (@foaddabiri) 6 мая 2023 г.

Его беспокойство также вызвало реакцию его босса Илона Маска.

«Не верьте ничему, даже ничему», — написал Маск в Twitter.

Не верь ничему, даже ничему — Илон Маск (@elonmusk) 9 мая 2023 г.

Министр профсоюзов Раджив Чандрасекар назвал инцидент вторжением в частную жизнь и заявил, что правительство немедленно рассмотрит его.

«Это неприемлемое нарушение конфиденциальности. Мы тщательно изучим этот вопрос и примем меры в случае любого нарушения конфиденциальности, даже при подготовке нового Закона о защите цифровых персональных данных DPDP (так в оригинале)», — заявил Федеральный государственный секретарь по электронике и технологиям. твитнул.

WhatsApp отклонил иск и сказал: «Пользователи имеют полный контроль над настройками своего микрофона в Google для расследования и компенсации».

Пользователи имеют полный контроль над настройками своего микрофона После предоставления разрешения WhatsApp получает доступ к микрофону только тогда, когда пользователь звонит или записывает аудио- или видеозаметку, и даже в этом случае эти сообщения защищены сквозным шифрованием, поэтому WhatsApp их не слышит. — ватсап (ватсап) 9 мая 2023 г.

«После предоставления разрешения WhatsApp получает доступ к микрофону только тогда, когда пользователь разговаривает по телефону или записывает аудио- или видеозаметку, и даже в этом случае эти сообщения защищены сквозным шифрованием, поэтому WhatsApp не может их слышать». » она добавила.

Однако многие пользователи в разделе комментариев заявили, что сталкиваются с аналогичными проблемами.

WhatsApp по-прежнему остается самым популярным приложением для обмена мгновенными сообщениями, которое использует сквозное шифрование для защиты содержимого сообщений от прочтения кем-либо еще.

Более того, в прошлом у WhatsApp были некоторые проблемы с конфиденциальностью, такие как: передача некоторых пользовательских данных материнской компании Meta, таких как ваш номер телефона, информация об устройстве, местоположение и контакты.

Signal и Telegram утверждают, что предлагают пользователям больше конфиденциальности.